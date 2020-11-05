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【舊地重遊】《幻愛》蔡思韵相隔5年重返母校　Cecilia：中學生活如一場夢

娛樂 15:52 2020/11/05

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《幻愛》女主角蔡思韵（Cecilia）回母校香港兆基創意書院出席活動。（梁偉榮 攝）

憑《幻愛》提名金像獎最佳女主角的蔡思韵（Cecilia），日前回母校香港兆基創意書院出席活動。蔡思韵相隔5年後重返母校，她形容中學生活就如一場夢，剩下很少很少的回憶。

蔡思韵早前回到母校香港兆基創意書院出席「再創造•開初中」活動，Cecilia的母校即將於2021/22學年開辦中一。

蔡思韵相隔5年後重返母校。（梁偉榮 攝）

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Cecilia再次走入課室，重拾上課的回憶 ，她在台上感激老師啟發了她演藝的宗旨，直至當上演員也非常受用。

Cecilia高中畢業後到台灣留學，相隔5年後再度重遊母校份外有親切感。

重遊舊地時，她表示學校改變了不少，她參觀了新落成的圖書館：「以前這個位置只有幾張乒乓桌，現在已是新圖書館了。」書院開辦初中，主題是「雞蛋」，Cecilia收到師姐自製的雞形狀冬甩後特別感概，以「雞蛋」比喻作每個學生本身都，可以變化成不同的食物，有無限的可能性，這正是書院帶給Cecilia的啟發。

Cecilia師姐自製的雞形狀冬甩。（梁偉榮 攝）

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Cecilia回想起高中往事：「在這所學校入面學生和老師的關係都很close，甚至可以直接稱呼老師的名字，由這件事已經感受到學生同老師之間不是一般的師生關係，而是朋友。在我還是學生、青年人的時候，很需要這種關係！」

對於以前中學的生活，Cecilia覺得好像「一場夢」，剩下很少很少的回憶，她說：「現在出來工作後，已經分不清甚麼時候是暑假，甚麼時候是假期。放假都要工作，有時都會懷念可以期待暑假的時候

撰文 : TOPick柴犬出動

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