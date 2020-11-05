【校園欺凌】青協指停課期學生酒店Staycation爆欺凌事件　男學生闖入浴室拍女同學裸照

▲ 青協指停課期學生酒店Staycation爆欺凌事件。

新冠肺炎疫情令學生經歷停課、網課、短暫復課，至9月底恢復半日面授上課，身心均需要作出調整。香港青年協會於今(5日)舉辦記者會，指有學生因停課數月令心情鬆散，復課後難投入學習，更引述有女學生於停課期間須同輩到酒店玩樂，被同學拍下裸照並流傳，因而抗拒上學。

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青協社工林錦芳表示，中學生經歷停課多月，多出空餘時間玩樂，「玩到心散」，令復課後難投入學習，「即使在家上網課亦只是『掛機』，老師未必可即時察覺」。

她提及，有個案涉一名女學生於停課期間與其他學生到酒店房間玩樂，「男男女女一齊玩」，期間當該名女學生洗澡時，一名男學生闖入浴室拍下其裸照，更傳給同學及朋友，「照片已流傳開去」，使該名女學生十分難堪、憂慮。林錦芳指，該名女學生原本已有缺課情況，因此抗拒上學，最後在家長和社工的協助下報警求助。

▲ 青協學校社工組分隊隊長林錦芳。(湯炳強攝)

被問及今年發生一些較轟動社會的中學生欺凌事件，青協表示，欺凌事件「不算大量」，亦沒有明顯加幅，「以往網絡世界未發達，即使有發生亦未必有人知道」，而最近的欺凌事件大多涉及拍片，故引起社會更多關注。不過，該會指今年確實收到了更多學校邀請協會舉辦有關如何避免校園欺凌的講座。

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記者：洪芷晴