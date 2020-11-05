【無酒精香檳】Fortnum & Mason推莓香粉紅氣泡茶　不含人工添加劑及酒精為香檳替代品

▲ Fortnum & Mason推出全新粉紅口味氣泡茶。（圖片由Fortnum’s提供）

Fortnum & Mason（Fortnum’s）推出全新粉紅口味氣泡茶 - Rosé Sparkling Tea，不含人工添加劑及酒精，對準媽媽、無酒精主義者及打算減少飲用酒精飲料的人士來說，這氣泡茶猶如香檳替代品。

Fortnum’s 於 2019年首度推出氣泡茶，大受歡迎，今次推出的粉紅氣泡茶－Rosé Sparkling Tea令人期待。Rosé Sparkling Tea（港幣$268／750ml），味道芳香，口感清新，有別於原有氣泡茶濃郁的口感。

粉紅氣泡茶明顯地較為干澀並帶有莓香，而茶的比例亦比原來的氣泡茶高，打造出口感複雜、酸度適中、優雅而絕不含人工添加劑的氣泡茶。

此外，粉紅氣泡茶混合十一款有機茶葉打造，包括 Fortnum’s 的煎茶、銀針茶及大吉嶺茶，同時加入了洛神花以調校出粉紅色調，及營造出干澀口感、紅色水果口味及複雜的單寧酸，是愛好茗茶人士的不二之選。

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責任編緝：王芷瑩