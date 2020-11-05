  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (週四) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無酒精香檳】Fortnum & Mason推莓香粉紅氣泡茶　不含人工添加劑及酒精為香檳替代品

休閒消費 15:52 2020/11/05

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Fortnum & Mason推出全新粉紅口味氣泡茶。（圖片由Fortnum’s提供）

Fortnum & Mason（Fortnum’s）推出全新粉紅口味氣泡茶 - Rosé Sparkling Tea，不含人工添加劑及酒精，對準媽媽、無酒精主義者及打算減少飲用酒精飲料的人士來說，這氣泡茶猶如香檳替代品。

Fortnum’s 於 2019年首度推出氣泡茶，大受歡迎，今次推出的粉紅氣泡茶－Rosé Sparkling Tea令人期待。Rosé Sparkling Tea（港幣$268／750ml），味道芳香，口感清新，有別於原有氣泡茶濃郁的口感。

粉紅氣泡茶明顯地較為干澀並帶有莓香，而茶的比例亦比原來的氣泡茶高，打造出口感複雜、酸度適中、優雅而絕不含人工添加劑的氣泡茶。

此外，粉紅氣泡茶混合十一款有機茶葉打造，包括 Fortnum’s 的煎茶、銀針茶及大吉嶺茶，同時加入了洛神花以調校出粉紅色調，及營造出干澀口感、紅色水果口味及複雜的單寧酸，是愛好茗茶人士的不二之選。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https：//bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王芷瑩

相關文章

【不正常美食】魚皮芝士餅創造不正常Fusion　文青Cafe大膽玩轉試錯餐單【內附地址】
10:13 2020/10/23
【不正常美食】魚皮芝士餅創造不正常Fusion　文青Cafe大膽玩轉試錯餐單【內附地址】
【酒店美食】米芝蓮二星AMBER每小時出爐一款烘培糕點　包括招牌蕎麥瑪德琳小蛋糕
09:29 2020/11/03
【酒店美食】米芝蓮二星AMBER每小時出爐一款烘培糕點　包括招牌蕎麥瑪德琳小蛋糕
【2020聖誕節】皇家御用品牌Fortnum & Mason聖誕禮盒　迷你朱古力焦糖脆餅音樂罐248元有交易【內附詳情】
13:39 2020/11/04
【2020聖誕節】皇家御用品牌Fortnum & Mason聖誕禮盒　迷你朱古力焦糖脆餅音樂罐248元有交易【內附詳情】
美食 飲品

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
今日 07:38
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法