【幼稚園面試】迦南幼稚園（荃灣）K1面試 考圖形顏色認知與應對

11月開始是本地幼稚園K1面試季節，受家長歡迎的迦南幼稚園，各分校陸續開始進行面試。有家長參與分校迦南幼稚園（荃灣）的面試，提供面試流程及題目作參考，有意入讀的家長和子女可及早做好準備。

面試流程約需一小時，家長和子女排隊進入學校之後，會獲安排座位等待叫號，再進入面試室和老師見面。老師會先詢問小朋友的名字，以及坐在身旁的是誰，接着會讓小朋友玩玩具，從中觀察小朋友的行為和應對方式。

玩拼圖

面試過程中，老師會讓小朋友玩二合一拼圖，過程會詢問拼圖上動物或水果圖案的名稱。再來是圖形配對，考核小朋友對於幾何圖形的認知。

親子互動

老師會給小朋友茶具，例如一個杯子及一把玩具刀，叫小朋友斟水給家長。緊接是玩具考驗，讓小朋友砌LEGO，砌完後拆開，分別將不同顔色的積木，例如一個黃色積木給家長，一個綠色積木給老師，考驗小朋友對於顏色的認知。

考禮貌

小朋友將玩具收拾好之後，便完成面試過程，老師在面試過後或會贈送一份小禮物，家長記得提醒小朋友收到禮物後，要有禮貌地說謝謝。

迦南幼稚園是本地一所非牟利男女幼稚園，現時共有13間分校，以兒童為本位，重視培育幼兒的知識、技能、價值觀及態度四個元素。該校重視兩文三語教育，由專任外籍及普通話老師帶領聽、說、讀、寫活動，增強幼兒語言互動的機會；同時推行多感官教學，刺激幼兒以視、聽、觸、味、嗅覺主動探索。

根據分校迦南幼稚園（荃灣）的網站資料，2020/21學年扣減政府資助後的學費為每年$2670，分10期繳交。新生於11月面見後三星期內，會收到學校電郵通知面見結果。

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責任編輯：胡嘉儀