【抗生素研究】港大研出「抗風濕含金藥物」可提升抗生素功效　有助減少97%用藥份量

▲ 港大新的科學發現，有望增加抗生素的使用功效，或有助減少約97%的抗生素使用量（港大提供圖片）

科技發展為人類帶對抗細菌的利器「抗生素」，但長年以來，細菌亦開始出現「抗藥性」。港大最新研究就發現，一種臨床使用的抗風濕含金藥物金諾芬，就有助增加抑制細菌中的抗藥性，增加抗生素的功效，從而降低抗生素的使用量。

多年來由於長期使用抗生素治療，病菌逐漸產生了一種名為金屬β-內酰胺酶（MBLs）的耐藥因子，這種酶能夠水解大部分抗生素，使其喪失臨床治療的效力。另外，科學家和臨床醫生亦在2015年，在細菌上鑑定出另一種全新的耐藥因子「可移動粘桿菌素耐藥酶（MCR）」。

現時常見應對「耐藥性」的方法包括在使用抗生素的同時使用「耐藥破除劑」，令耐藥因子失效，從以提升抗生素的效用。由於MBL和MCR的結構與生物功能截然不同，所以當有細菌同時擁有MBL和MCR時，就會成為難以處理的「多重耐藥超級細菌」。而目前在臨床上，醫學界尚未有通用且有效的治療策略，能應付這種「多重耐藥超級細菌」。

由港大理學院化學系講座教授孫紅哲，以及港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生領導的研究團隊，就鑑定出一種名為金諾芬（AUR）的抗風濕含金藥物，它能同時抑制以上提及的兩種抗藥因子MCR和MBL。

詳細而言，金諾芬能夠靶向到MBL酶中心的半胱氨酸，完全抑制其水解抗生素的活性；與此同時，金諾芬能夠有效攻擊MCR酶中的磷酸化酪氨酸並，佔據活性位點，阻斷其生物功能，使之喪失對抗粘桿菌素的能力。

研究指出，金諾芬與抗生素同時使用時，能降低細菌的抗藥性，從而令抗生素效用提升，並減低抗生素的使用量達約97%。

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記者：陳梓蔚