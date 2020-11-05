inMotion動感銀行開戶優惠 3.8%年利率強勢回歸

銀行選擇眾多，傳統銀行、虛擬銀行各有優勝之處。要選擇在哪一間銀行開戶，不少人也會因應銀行的儲蓄利率作為決定因素之一。畢竟大部分人也會將資金存放在銀行帳戶，如果在儲蓄的過程，同時能夠獲得利息，何樂而不為呢？



今年由金管局發牌的虛擬銀行陸續開業，因為不設分行，營運成本較低，可以提供較便宜的服務費和優惠的息率，不少虛擬銀行紛紛以高息定期存款或活期存款吸引存戶。



大部分虛擬銀行的活期息為0.5厘至1厘，當中最為優惠的兩間更在推廣期內為首2萬元提供年利率2.5厘至3.6厘。至於在定期方面，則按定存時間決定，維持在0.2厘至1.1厘不等。如果沒有推出特別優惠，大部分銀行的定存年利率並不算太優厚，同時亦將資金綁死。相對而言，在最近傳統銀行活期存款接近無息的環境下，虛擬銀行的活期存款亦比較吸引。想獲得更優厚的活期年利率，就不要錯過中信銀行(國際)推出的inMotion動感銀行的最新開戶優惠！

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2.申請信銀國際Motion虛擬信用卡

在發卡後首3個月內簽帳滿3,000港元或以上，可賺400港元。

3.開立1戶通戶口

在2021年1月31日或之前成功開立1戶通戶口，可賺100港元。

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（資料由客戶提供）