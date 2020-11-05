【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明

▲ 麥明詩的新緋聞男友是機師Keith。

十優港姐冠軍麥明詩自去年尾宣布與TVB轉簽一年一騷的合約後，便甚少亮相幕前，上一次公開露面已是今年9月初出席港姐選舉的時候，已轉戰法律界的麥明詩當晚獲讚身材不但沒走樣，而且狀態大勇。

【明星物業】麥明詩購「龍床盤」持貨一年即放售 十優港姐曾歷負資產變慳妹

▲ 麥明詩已近4年未有新戀情曝光。（Instagram圖片）

麥明詩緋聞男友現身

麥明詩自2015年當選港姐冠軍後，由於高學歷及敢言的作風，不時成為話題人物。而她曾與現做保險的林作有過一段為公眾熟知的戀情，不過二人早於2016年已分手，林作現時與裕美拍拖，愛得高調。相反，麥明詩就一直未有新戀情。

相隔近4年，麥明詩終於傳出新戀情。陸浩明（6號）在節目《#後生仔傾吓偈》的644集中，就爆出任職飛機師的嘉賓Keith是麥明詩的緋聞男友。

【明星物業】麥明詩購「龍床盤」持貨一年即放售 十優港姐曾歷負資產變慳妹

▲ 麥明詩的新緋聞男友非常靚仔。（影片截圖）

與麥明詩登對

從節目所見，麥明詩緋聞男友Keith外型俊朗，年輕有為，屬陽光男孩一名。他在節目介紹自己今年30歲，任職飛機師，但近日因疫情問題公司不幸倒閉故被裁，不過他在做機師的4年間，月薪已高達逾6位數，可說是筍盤一名。

Keith與麥明詩是透過參加踏單車的群體活動時認識，他表示覺得麥明詩人很好又很聰明。

之後，6號爆料指麥明詩曾提及認識了一位職業有光環而且人很好的男仔，相信所講就是指Keith。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【錢國偉病逝】古天樂林子博悼念好友 林作抽水推銷保險被網民炮轟

而在場的一眾主持亦不斷追問Keith與麥明詩的發展空間，令甚少在螢幕前亮相的Keith面紅紅，非常害羞。

雖然Keith在節目中不停謙虛指自己高攀不起麥明詩，但就獲在場人指機師與港姐好合襯。

而且靚仔配靚女，兩位又是高學歷人士，難怪眾人都笑指二人好登對！