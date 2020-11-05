【英國升學】DSE4科5**獲獎學金赴英留學　95後創業當升學顧問助港生入頂尖學府

▲ Kevin在預備英國升學期間出現不少困難，令他決心創辦升學顧問公司。

近年愈來愈多港生到海外升學，兩名95後阮迪晞（Kevin）和柯澤霖（Kenny），3年前創辦升學中心，憑自身和顧問團隊的經驗，協助不少港生提早入讀英美名牌大學。他們建議，學生可考慮報考海外公開試，並參與跟心儀大學學科相關的課外活動及實習工作等，豐富個人履歷，隨時可以跳過DSE，直入海外大學。

畢業於皇仁書院的Kevin，DSE取得4科5**及3科5*的佳績，更獲香港中文大學「神科」環球商業學取錄。不過，Kevin一直嚮往到海外留學，希望擴闊視野，因此他亦報考了英國大學，並獲英國倫敦大學學院（UCL）取錄，更取得政府的卓越獎學金，獲3年全額學費及一半生活費資助。最終，他放棄了環球商業學，遠赴英國開展留學生活。

▲ Kevin（右）和Kenny（左）年紀輕輕已創業，開辦升學顧問公司。（陳國峰攝）

中學起立志創業

Kevin表示，自己並非出身富裕家庭，爸爸是貨車司機，媽媽為家庭主婦，姐姐任文職工作，因此他從中學就立志要創業當老闆，

打工隨時被人炒，創業我可靠自己的能力和想法，控制自己的命運。

留學期間，Kevin一邊讀書，一邊構思創業藍圖。他想起自己在報考英國大學時，遇到不少困難，例如牛津、劍橋，甚至倫敦大學學院（UCL）等大學，原來都要求港生提供DSE數學M2成績，但網頁卻沒有提及相關要求，因此學校老師、升學顧問亦不知情。在他收到UCL的有條件取錄，他才發現需要M2成績。

其後我上網資料搜集，看看有甚麼補救方法，發現美國AP課程有一科微積分（Calculus BC）可以取代M2，花了1個月溫3年課程，相當吃力，慶幸最後達標。

他深切體會，海外升學資料不透明，令學生報考時困難倍添，於是萌生開辦升學中心念頭，其後與任職升學顧問的好友Kenny一拍即合，兩人合夥開辦「Helios」。Kevin在英國留學時亦結識不少朋友，遇有志同道合者就招募為導師或顧問，希望他們以自身經歷，為港生提供錦囊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

報海外公開試取代DSE

創業3年以來，他們共協助逾500名港生升讀英美大學，當中逾100人考入英國G5超級精英大學。他認為，要在DSE取得佳績入讀頂尖大學，較為困難，因過往不少名校生都失手於中文或通識科。

他建議，學生不妨考慮報考其他海外公開試，以英國A-Level為例，只須應考3科AL科目，課程也較DSE淺易，較易取得好成績，若在中四、中五時應考，隨時可以跳級升讀大學，毋須再應付DSE。

Kevin和Kenny的公司除了提供顧問服務，亦聘用導師為學生補習，教授海外公開試課程，助他們做好最佳準備。其中有一名學生在中四時以A-Level 3A*成績，獲劍橋大學數學系取錄，將於今年讀畢中五後，跳級入讀大學一年級。

▲ Kevin與Kenny志同道合，兩人合辦升學顧問公司，為學生及家長提供服務。（陳國峰攝）

豐富個人履歷

頂尖大學如劍橋、牛津等，並非只重視學生的知識，更需要在面試展示對學習的熱情，即使題目困難，也要努力拆解，表現出好學的態度。Kenny提及，學生可以參加與心儀大學學科相關的課外活動、比賽和實習等，累積經驗，豐富個人履歷，因此最好在中三開始準備。

例如對文科有興趣的，可以參加全球性徵文比賽。大學都希望見到學生的個人成長，不止學業成績。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林愛娜