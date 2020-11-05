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【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　包括1宗源頭不明本地個案

社會 16:30 2020/11/05

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今日新增7宗確診個案，包括1宗源頭不明本地個案。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（5日）新增7宗確診個案，涉及6宗輸入個案及1宗本地個案。輸入個案的患者菲律賓、土耳其、巴西、印度及俄羅斯返港，而本地個案為源頭不明個案，涉及一名40歲男子，在機場做飛機維修工程。今日另有少於10宗初步確診個案。

40歲飛機維修員發病前曾到訪多個運動埸，包括九龍灣公園足球場、馬安山恆康街足球場等，詳情即看：【下一頁】

今日再多8名確診病人出院，現時有87名確診者在20間醫院留醫，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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