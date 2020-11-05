【新冠肺炎】源頭不明個案居錦田　曾帶子女到多個球場、玩具反斗城及牛角餐廳

▲ 源頭不明個案居錦田，曾帶分別5歲及7歲的子女到多個球場。

本港今日新增7宗新冠肺炎確診個案，包括一人感染源頭不明，涉及一名40歲男病人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲召開記者會交代疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增第5354宗確診的40歲男子，於機場擔任飛機維修工作，平常夜班工作，最後上班日期為10月27日早上，10月30日有喉嚨痛，本身居錦田水流田村，平常會與機組人員接觸，亦聽聞當中有確診病人，中心調查相關機組人員更期及航班後，可能或與早前個案有關連。

病人潛伏期內曾訪屯門市廣場牛角餐廳用膳，發病前2天的傳染期未有上班，惟有帶小朋友到數個球場參加培訓，病人自己無落場，於球場旁邊觀察，期間有戴口罩，亦有與其他家長保持距離。病人傳染期亦訪的球場如下：

10月28日 九龍灣公園

10月29日 馬鞍山恆康街運動場

10月31日 天水圍天瑞邨足球場及石門賽馬會傑志中心

11月4日 摩士公園足球場

男病人10月28日亦曾到MEGABOX的餐廳「pepper lunch」及玩具反斗城，10月31日曾與家人到元朗448農莊，家人於當處過夜，病人未有參與。

其兩名5歲及7歲小朋友分別於聖公會天水圍靈愛小學及錦田聖約瑟幼稚園就讀，就讀幼稚園學童有喉痛，另一名家人亦有發燒、幼童經檢測後陰性，另一家人仍等候結果，已將三人送院。

張竹君稱，有關培訓班主要有兩三個球隊去2、3個地方練習，每班10多人，中心會向足球訓練班的家長、教師及球員派樽，如有確診亦會安排檢疫。至於兩童就讀的學校，中心亦建議兩校停課，直至兩童有檢測結果為止，並會安排派發樣本樽檢測。

叙福樓集團的主席及行政總裁黃傑龍今日亦於社交平台表示，今日中午12時收到衞生防護中心通知，指一位確診者曾於10月27日到屯門市廣場牛角餐廳用膳。詳情請見【下一頁】

40歲男患者行蹤：

10月28日 九龍灣公園足球場、九龍灣MEGABOX

10月29日 馬安山恆康街足球場

10月31日 天水圍天瑞邨足球場

10月31日 石門賽馬會傑志中心、元朗448農莊

11月4日 摩士公園足球場

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記者：陳正怡