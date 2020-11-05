【昂貴學費】女兒考入名校每年學費超過5萬 港媽憂經濟轉差「斷供」含淚放棄

▲ 港媽憂慮經濟轉差會負擔不起學費。

經歷過去一年的「非常」歲月，今年家長選校的「新常態」是多年來未見，就是子女成功考入直資或私立小學名校卻含淚放棄，轉投另一名氣較弱但學費較便宜的學校或索性參與政府派位大抽獎，準備入讀資助學校，原因多數是「阿哥家姐入到，還有細佬妹跟尾」，既擔心無法負擔「貴族學費」，也寧願將學費儲蓄起來，等升中或大學時才送到外國讀書。



真實家長諮詢個案：

話説我女當年揀了九龍XX幼稚園，暫時已有小學offer，但因為學費一年$5xxxx，而家經濟咁差我好擔心長遠供唔到，因為下面仲有一個細佬！

有血有淚的家長心聲，雖然心儀的學校取錄了，但單是學費每年已需5萬，加上交通、膳食等雜費，或失驚無神到外國交流（疫情過後），每名學生動輒過10萬也不足為奇，更不論有學校單是學費每年已過10萬。

經濟不穩，家長不得不低頭，話雖如此，塞翁失馬焉知非福，即使資助學校也有不少老牌名校，誰敢說喇沙、瑪利諾、華仁、聖若瑟不是名校？而且大批新興地區名校，教學質素媲美需付學費的直資私立老牌名校。

據香港存款保障委員會的一項調查顯示，有46%受訪港人會為「應付不時之需」去進行儲蓄，較去年上升逾8%，而且儲蓄目的更明確，近4成已訂定儲蓄目標，當中7成有信心達成目標。由此可見，這位家長的心態絶非少數。



我經常安撫子女面對升小、升中落空心儀學校的家長「所有安排，都是最好的安排」，教育之路不急於一時，若以這位家長兩名子女每年20萬教育開支計算，整個小學階段6年，應可儲存達120萬，就算打八折，也有百萬在手，屆時升中選擇就闊得多，不論是直資私立、國際學校，甚至海外升學，也足以應付。

上述存保會的調查也反映出類似家長心態，結果顯示有76%育有至少一名10歲或以下子女的家長有儲蓄習慣，平均儲蓄每月近$8500，較普遍市民高出兩成二。他們也需要更多儲蓄才安心，相比起港人平均認為擁有50萬港元儲蓄就有足夠「安全感」, 家長認為要有約74萬港元儲蓄才足夠，較整體港人高出約47%。

另一有趣結果顯示，近半家長有為子女進行儲蓄，目標為每名子女儲近百萬元，接近九成是用於教育相關的開支。



「養兒一百歲，長憂九十九，返工做到嘔，儲錢為仔買樓」可謂笑中有淚，但做家長縱使節衣縮食也儲夠錢給子女的教育、培育興趣，甚至將來居住、結婚等等，「少個崩」都似對子女有所虧欠，真是「可憐天下父母心」，而且當子女不聽話時，家長只能嘆句「鬼可憐天下父母心」。

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。