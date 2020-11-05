警方派臥底滲黑幫共拘捕153人　同時搗破高利貸集團涉年利率1,140厘

▲ 警方派出臥底進行的反三合會行動，共拘捕153人。(曾秋文攝)

警方在新界北總區進行反黑行動，針對區內一個活躍的三合會組織，在去年中展開代號「截擊」行動，派出臥底潛入組織搜羅罪證，並在時機成熟後在展開拘捕行動，過去半個月在多個地點共拘捕153人，包括組織的骨幹成員，並檢獲大批武器、少量毒品，同時搗破一個高利貸集團。

新界北總區反三合會行動組總督察梁羽東表示，警方留意到一個活躍於元朗和上水的三合會組織積極擴張勢力，於是在去年6月派出臥底滲透到該組織，經過1年半的臥底行動後認為時機成熟，並在今年10月16日至11月5日期間展開拘捕行動，搜查多個地點，拘捕共102男51女，年齡介乎17至72歲，當中包括三合會高層和骨幹成員，部分人仍然被扣查。他們涉嫌「以三合會身份行事」、「自稱三合會成員」、「傷人」、「販毒」和「藏有攻擊性武器」，行動中檢獲少量毒品、販毒工具和大量武器。

新界北總區反三合會行動組第1隊高級督察戴玉麟稱，調查期間警方發現該組織成員涉操縱非法賭檔、色情場所和無牌酒吧，通常選擇在人煙較少的工業大廈和「3無」唐樓營運，外圍加裝大量閉路電視，隔音設備亦十分優良，不容易被外人發現，只有經熟人介紹才可進入。行動中警方搗破4個非法賭檔、3間無牌酒吧、1間以足浴作掩飾的色情場所和1間無牌按摩院；另外與消防處展開2次聯合行動，成功搗破2個非法油站，檢獲大批賭具、酒精飲品和3.1萬公升柴油，總值超過50萬元，相信今次行動已成功打擊三合會收入來源。

此外，警方同時發現一個由三合會操控的高利貸集團。新界北重案組第1A隊高級督察曹世樑表示，新界北總區涉及「收數」的刑事案有上升趨勢，比去年同期上升接近3成，調查後發現該高利貸集團主要在非法賭檔接觸賭客，借出高利貸作賭款，無列明借貸的年利率，並會扣除本金的2成作行政費，又訂立極之無理的還款要求，如不容許借貸人分期還款，只可一次償還，否則要償還本金2成作利息。

以此方式計算，年利率高達1,140厘，遠超放債人條例當中所列明最高60厘的年利率的19倍。一旦如借貸人未能準時償還利息，集團便派人上門收數 ，包括滋擾、淋紅油，對其家人作出人生安全威脅。警方相信該集團營運作超過7個月，涉及新界北12宗刑事案件，貸款會中由數千至數十萬元不等，涉及最少80萬元貸款 。警方以「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」和「以過高利率借貸」等罪名，拘捕13名男子，介乎16至47歲，全部已獲准保釋候查。警方相信今次行動已成功瓦解一個高利貸集團。

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記者：曾秋文