【一秒拳王】《出貓特攻隊》泰國男神拍港片跟散打王學拳　查朗桑提納托古爆肌激戰周國賢

▲ 泰國男神查朗於《一秒拳手》裡展示肌肉。

新片《一秒拳王》內，男主角周國賢在片中演拳擊手，激戰曾演《出貓特攻隊》的泰國男神查朗桑提納托古 （Chanon Santinatornkul），二人在《一秒拳王》拳拳到肉更打到「爆缸」！

對於首次演出港產片查朗感到興奮，更表示一直都想參與動作電影，今次演拳手角色令他夢想成真。

▲ 查朗飾演拳手。

今次查朗飾演香港著名拳王Joe，由袁富華飾演的祥哥一手帶大及訓練。Joe此角色對自己所做的事充滿熱誠，熱愛拳擊甚至有一份非常人的執著。

查朗直言本身與Joe很相似：「我也是對自己工作很有熱誠，雖然我不是熱衷於拳撃，但非常熱愛演戲，所以某程度上我們都很相似，都是非常熱衷自己的工作。」

▲ 周國賢跟查朗有不少對打戲份。

原來查朗一直渴望參與動作電影，這次《一秒拳王》的演出讓他又行前一步：「我一直希望可以演出動作電影，為電影而去準備、去操練。這次《一秒拳王》讓我第一次需要在拍攝前學習拳擊，實在是一次非常寶貴的經驗。」

來港拍攝前查朗於泰國率先學習拳擊，由現役香港56公斤散打代表麥嘉豪親自訓練，故此查朗拍攝前已有一定拳擊技巧，到正式拍攝時跟一個真實的拳擊手無異。

▲ 查朗為應用角色，事前接受訓練。

麥嘉豪對查朗讚不絕口：「查朗本身不懂打拳，但他有很高天份，身體力量很大，而且高度投入訓練，基本上戲中所有動作，他一天已經全部學會。」

他更表示查朗擊拳出手既重又快，笑言訓練查朗後反而替周國賢擔心，怕他被查朗打中的話應該會很傷，表示後期要教查朗如何收力出拳。