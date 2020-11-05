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【GU新店】GU奧海城兩層新店11月6日開幕　率先開售首個#4me by GU 彩妝系列+自家口罩+睡衣系列【附優惠詳情】

休閒消費 18:35 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

GU奧海城兩層新店將於11月6日開幕，並推出多項優惠。（圖片由GU提供）

服裝品牌GU的香港第七間分店將於11月6日進駐奧海城2期。為慶祝新店開幕，11月6日至12日將一連七天推出新店獨家限定優惠，而於GU彩妝、口罩系列及最新功能睡衣將首度在日本以外地區發售，並搶先於奧海城新店上架。

點擊大圖了解首推產品：

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GU彩妝系列

日本以外地區首次開賣全新大熱話題之作GU 首個彩妝系列、口罩系列新店注目點必定落在早前GU 於日本推出後旋即引起熱話及好評如潮的

首個彩妝系列#4me by GU系列將於11月6日新店開幕日正式開賣，四款化妝品包括日本女生至愛的唇膏、唇彩、眼影霜及修容、胭脂、光影三合一色盤，價格驚喜之餘，更嚴選來自日本的5 種低敏及天然成分，包括茶葉、山櫻花和茶花提取物等，讓顧客更安心使用，全面打造日系風格的精緻妝容。

GU口罩系列

日本大人氣新品GU DRY MASK 及BEAUTY MASK 亦搶先登陸奧海城新店，兩款均為可清洗口罩，高功能過濾層有效阻隔99%細菌或微粒，立體剪裁並具有GU DRY 物料中的「接觸冷感」功能，配合內層採用獨特挑染布料設計，即使底妝沾上口罩也不顯眼！

BEAUTY MASK 更設小顏外觀的3D 剪裁及多款質感顏色選擇，方便打造更亮眼造型！

新店獨家秋冬時尚優惠

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GU精選多款最新秋冬款式，當中的Sweat Look Knit 系列糅合衛衣的休閒舒適與針織的高級感、日本大流行的CPO海軍外套、CP 值極高的皇牌$99 Knit 系列及男女可穿的Chef Pants等，滿足不同風格和時尚需要的大家。

部分商品設超注目半價優惠，為期3天，大家趁機於11 月6日至8日入手搶購心頭好！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

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責任編緝：王芷瑩

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