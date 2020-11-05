【狼吞虎嚥】38歲吃播吞食致腹痛患胰臟炎　休克命危搶救9日9夜

▲ 一名38歲吃播因吞吃食物致腹痛休克，患上急性壞死胰臟炎。

進食速度太快也有損健康。黑龍江一名38歲「吃播」最近結束直播後，腹部劇痛，送院時已休克。經檢查後，醫生發現她體內大量胰臟組織壞死，被診斷為患上「急性壞死胰臟炎」。醫生指出，不良飲食及作息習慣是誘發胰臟炎的最大因素。

據內地媒體報道，該名38歲「吃播」小麗最近結束直播後，突然感到腹部劇痛，「像岔氣那種痛」。被送院時，小麗已休克，並出現呼吸困難、嚴重貧血症狀，情況危急。經醫生檢查後，醫生發現她腹腔積液逾1500毫升，而且大量胰臟組織壞死。

哈爾濱醫科大學附屬第四醫院普外科五病房主任陳之顯表示，患者的情況屬於胰腺炎最嚴重的一種，患有「急性壞死胰臟炎」若合併感染，死亡率為20%以上。經過9日搶救後，小麗情況穩定下來。醫生表示，不良飲食及作息習慣是誘發胰臟炎的最大因素。他續指，暴飲暴食、快速進食，近乎吞下去地飲食，進食量多，也會導致胰腺液增加。

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何謂胰臟炎？

根據香港港安醫院司徒拔道網頁資料，該院外科專科醫生黎卓先指出，急性胰臟炎即是胰臟急性發炎，是一種頗為常見的疾病，嚴重程度不一，會影響周邊鄰近器官。他表示，最常見的病徵是上腹劇痛，部份患者還會覺得背痛和嘔心。但這些病徵跟其他消化道疾病十分相似，容易令人以為是腸胃或膽出了毛病。

他續指，由於胰臟深深埋在腹腔後側，被胃遮掩，故一旦懷疑求診的病人患了急性胰臟炎，除了臨床診斷外，還會借助其他檢驗來幫助確診，例如檢驗血液中澱粉酶的水平和電腦掃描。雖有很多原因可引發急性胰臟炎，但在本港，膽石可說是最大元兇。本港近七成病人也因膽石掉進膽總管，引致胰管堵塞，繼而引發急性胰臟炎。

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責任編輯：羅嘉欣