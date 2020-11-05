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【廚具新登場】Rasonic新推玫瑰粉紅洗碗碟機售$2,980　雙層碗筷籃設計同時清洗約32件餐具

休閒消費 17:07 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Rasonic新推淺玫瑰粉紅色Mini Cube洗碗碟機，為在家煮食的人士帶來方便。（圖片由Rasonic提供）

Rasonic推出全新淺玫瑰粉紅色Mini Cube洗碗碟機，它體型細小慳位卻可一次過清洗約32件餐具，適合4至6人的居家派對，成為各位「煮婦」的好幫手！為大家介紹Mini Cube洗碗碟機的五大貼心設計。

點擊大圖了解Mini Cube洗碗碟機：

    點擊圖片放大

1.　更大洗滌空間　節省清洗時間

升級版的洗碗碟機備有雙層碗筷籃設計，上層可放置較纖薄的餐具，如筷子、湯匙，善用每吋洗滌空間，最多更可同一時間清洗約32件餐具，即使舉辦4-6人的家居派對也不必擔心。

2.　免駁入水喉　一買即用

Rasonic洗碗碟機特別設有2選1安裝法，用家可按實際環境需要，選擇手動注水或連接進水管注水。手動注水可免卻駁入水喉的安裝步驟，即買即用，而每次清洗只需約5公升的水，便可完成整個清洗程序。

3.　靈活可變的盛載籃

下層盛載籃的間隔更可靈活變動，體積較大的廚具亦能隨心放置，符合不同碗碟。

4.　高效能清洗功能

Rasonic洗碗碟機設有上下噴嘴，可360°旋轉式噴洗，多角度清潔洗碗機內的碗碟，而約70°C高溫清洗功能更能有助分解油脂及污垢，避免細菌及霉菌滋生。另外更備有3個清洗程序（29、90及120分鐘），再配合熱風吹乾，符合用家不同需要，自由選擇最合適的程序，達至最佳清洗效果。

5.　防菌防異味　安全衛生

Rasonic洗碗碟機設有通風換氣功能，清洗完畢後自動開啟換氣功能防止積存異味。而3重過濾網亦有效過濾食物殘渣，並阻隔食物殘渣回流，清潔方便，安全衛生，不用再擔心餐具存放會存積異味。

6.　智能面控　貼心提示

洗碗碟機使用輕觸式控制鍵，簡單操作，輕鬆一按即可開始洗滌，清洗過程期間如果有碗筷遺漏，也可一按暫停，非常方便。機身更備有視窗及內置照明燈，清洗過程一目了然。當注水不足時，機頂更有指示燈閃動提示，安全可靠。

Rasonic淺玫瑰粉紅色Mini Cube洗碗碟機（型號：RDW-J6P）

銷售點：各大百貨公司

建議零售價：$2,980

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責任編緝：王芷瑩

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