【樂園優惠】海洋公園推門票美食通行證　無需預約成人門票+小食或套餐398元【附詳情】

▲ 海洋公園推出「門票連港式美食通行證」。（經濟日報資料圖片）

海洋公園再推新優惠﹗海洋公園今日（5日）宣佈，即日起至明扶3月31日，推出「門票連港式美食通行證」，大人及小朋友不用400元，便可購買一張無需網上預約的指定日期入場門票一張，同時在園內享用港式街頭小食或指定套餐一份。成人收費398元，比原價平180元；小朋友234元，比原價平95元。

「門票連港式美食通行證」資料概覽：

推廣期 2020年11月5日至2021年3月31日 售價 成人：港幣398元（原價港幣578元） 小童：港幣234元（原價港幣329元） *持有指定日期的門票連港式美食通行證人士，無須再進行網上預約入園。 美食套餐 通行證持有人可從下列3款美食套餐中任擇其一： 1.「香港老大街」港式街頭小食任選兩款配可口可樂一罐：港式街頭小食選擇包括煎釀三寶、香滑腸粉、生菜魚肉湯、碗仔翅、豉油皇炒麵及鹽酥雞粒。 2.「媽咪雞蛋仔」原味雞蛋仔兩份配「金茶王」凍奶茶一杯 3. 「亞陳麵檔」、「詠藜園」、「動感美食坊」或「金香雞」指定套餐一份 (主菜、甜品及汽水各一) 資料來源：海洋公園

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記者：陳曉瑩