【樂園優惠】海洋公園推門票美食通行證 無需預約成人門票+小食或套餐398元【附詳情】
社會 17:14 2020/11/05
海洋公園再推新優惠﹗海洋公園今日（5日）宣佈，即日起至明扶3月31日，推出「門票連港式美食通行證」，大人及小朋友不用400元，便可購買一張無需網上預約的指定日期入場門票一張，同時在園內享用港式街頭小食或指定套餐一份。成人收費398元，比原價平180元；小朋友234元，比原價平95元。
「門票連港式美食通行證」資料概覽：
|推廣期
|2020年11月5日至2021年3月31日
|售價
|
成人：港幣398元（原價港幣578元）
小童：港幣234元（原價港幣329元）
*持有指定日期的門票連港式美食通行證人士，無須再進行網上預約入園。
|美食套餐
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通行證持有人可從下列3款美食套餐中任擇其一：
1.「香港老大街」港式街頭小食任選兩款配可口可樂一罐：港式街頭小食選擇包括煎釀三寶、香滑腸粉、生菜魚肉湯、碗仔翅、豉油皇炒麵及鹽酥雞粒。
2.「媽咪雞蛋仔」原味雞蛋仔兩份配「金茶王」凍奶茶一杯
3. 「亞陳麵檔」、「詠藜園」、「動感美食坊」或「金香雞」指定套餐一份 (主菜、甜品及汽水各一)
|資料來源：海洋公園
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記者：陳曉瑩