【奶粉安全】奶粉有化學物質好正常？專業營養師及兒科醫生為你拆解種種疑團

配方奶粉有化學物質點算好？早前消費者委員會（消委會）發表了一份有關嬰幼兒配方奶粉的檢測報告，當中提及所有檢測樣本均含有化學物質「氯丙二醇」（3-MCPD），而大部分樣本則含有「縮水甘油酯」（GE），因而引起不少爸爸媽媽的關注。到底這兩種化學物質是何方神聖，對寶寶的健康和成長又有甚麼影響？想知答案，不如由專家為大家逐一拆解！

消委會早前檢測了市面上常見的15款預先包裝嬰兒配方奶粉，包括雀巢超級能恩嬰兒配方奶粉等多個品牌嬰兒奶粉，全部樣本均檢出污染物「氯丙二醇」，而其中9款樣本則有「縮水甘油酯」。到底寶寶進食這些奶粉會否有健康問題？

疑團1：奶粉有「氯丙二醇」和「縮水甘油酯」係正常？

營養師Sally表示，「氯丙二醇」和「縮水甘油酯」是油脂和植物油脂在高溫精煉時產生的物質，當食品原料經過約攝氏200度的高溫處理，例如進行烘焙或油炸時便會釋放。「所以在餅乾、調味料及醬油可以找到『氯丙二醇』；至於『縮水甘油酯』亦常見於人造牛油、人造牛油塗抹醬及油炸薯仔產品。」

由於部分配方奶粉可能會加入植物油脂或精煉油，從而為寶寶提供所需的脂肪酸，所以Sally指出，奶粉中含有「氯丙二醇」和「縮水甘油酯」實屬正常。

疑團2：食用含「氯丙二醇」和「縮水甘油酯」的奶粉安全嗎？

「當食用含有『氯丙二醇』和『縮水甘油酯』的食物後，他們會經消化系統水解並排出體外。」Sally表示，雖然有研究指實驗動物長期攝入過量的「氯丙二醇」會損害腎臟功能及影響雄性的生殖系統，而「縮水甘油酯」亦具基因毒性及致癌性，但暫時未有臨床研究證實兩者會危害人體健康。

儘管如此，為保障消費者的安全，部分國家或地區亦有就兩者的含量訂定標準。「以『縮水甘油酯』為例，歐盟便建議嬰兒及較大嬰兒配方奶粉的最高含量為每公斤50微克。」Sally補充指，本港食安中心亦有就消委會的檢測作出回應，並指出所有檢測樣本均符合安全標準，爸媽們可以參考上品包裝上的食用建議供寶寶食用。

疑團3：配方奶粉的「氯丙二醇」和「縮水甘油酯」含量是否超標？

因應消委會的測試，本港食安中心指有關測試參考的歐盟標準是「健康參考值」，即嬰兒每日攝入的建議上限，並非就嬰兒配方奶粉訂定的規管標準。

兒科醫生Linda指出，明白部分爸爸媽媽可能擔心寶寶長期食用這些奶粉會影響健康，「但現時未有任何臨床實證顯示上述物質會對人體有害。而歐盟於2019年亦有就配方奶粉的部分成分訂定標準，確保產品不會危害嬰幼兒的健康，故爸爸媽媽毋須過分擔心。」

事實上，若按照聯合國糧農組織和世衞專家委員會的相關參考值，消委會檢測的所有奶粉均未有超標，所以各位爸爸媽媽可以放心按奶粉包裝上的建議食用份量餵哺寶寶。

配方奶粉——仍是理想的母乳代替品

經過兩位專家的講解，相信大家疑團已經盡解！當然部分爸爸媽媽可能仍然擔心上述的化學物質會對寶寶帶來不良影響，而事實上母乳也是寶寶最理想的食糧，但假如媽媽無法以母乳餵哺，配方奶粉仍然是合適的代替品。

不過，在此提提大家，由於每個寳寶的體質不同，爸爸媽媽不妨咨詢醫護人員的意見，再選擇合適寶寶的配方奶粉。而目前坊間的配方奶粉，大多根據最新的母乳研究結果，添加適合的營養成份包括母乳低聚糖HM-O、DHA、ARA及活性益菌等，而部分更有phF水解蛋白，降低牛奶蛋白致敏性，助寶寶預防濕疹，讓寶寶獲得較接近母乳的餵哺效果，並提升他們的吸收和消化表現，助他們在成長路上獲得健康全面的發展。寶寶食得健康，爸爸媽媽自然安心又放心啦！

（特約）