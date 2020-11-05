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經民聯倡建大灣區金融「單一通行證」制度

政治 17:17 2020/11/05

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經民聯建議，粵港澳大灣區借鑑歐盟「單一通行證」制度經驗，構建粵港澳大灣區金融機構「單一通行證」制度。（尹櫻霖攝）

經民聯建議，粵港澳大灣區借鑑歐盟「單一通行證」制度經驗，構建粵港澳大灣區金融機構「單一通行證」制度，幫助香港金融業界開拓大灣區業務，令業界可自由在大灣區營業，推動大灣區金融一體化。

在歐盟「單一通行證」制度下，歐盟成員國獲得註冊的金融機構取得認證許何後，便可在歐盟或歐洲經濟區全境自由營業。

金融服務界立法會議員張華峰指出，粵港澳三地政府應共同組成大灣區金融事務委員會，以及大灣區「單一通行證」管理機構，提供有關「單一通行證」的政策信息和營商資訊，提高大灣區金融監管透明度。

他又提出，港府要爭取中央支持，制定相關制度時要降低中小企的准入門檻，讓本港更多金融機構符合大灣區「單一通行證」申領條件。

商界（第一）立法會議員林健鋒稱，港府應爭取中央支持，加強中港兩地金融互聯互通措施的深度和廣度，包括推出更多互聯互通產品、爭取上調滬深港股通每日額度等。他認為，應以香港的牌照互認制度，作為提供大灣區資產管理服務的一個准入條件。

經民聯將會約見財經事務及庫務局局長許正宇，提交有關「單一通行證」制度建議，稍後亦會把建議交予中央部委。

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記者：尹櫻霖

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