【自私山友】行山友摘走芒草當「手信」　網民怒斥：香港人自律啲啦

▲ 行山友摘走芒草當「手信」，網民怒斥「香港人自律啲啦」。

秋風起，又到了芒草盛開的季節，不少人都會趁機去行山、拍照，不過打卡的同時亦應保護大自然。近日有行山友擅自採摘芒草帶走，自私行徑引來不少網民批評。

Facebook專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」日前分享一張照片，相中配文「拎堆芒草上身究竟有乜用？」，從照片可見，一名身穿黃色上衣的女子，其背囊裝有一束芒草。

專頁指出，每逢11、12月是上山旺季，滿山金黃色的芒草吸引無數山友前來拍照打卡，但行山亦要愛護環境，切勿行入芒草堆拍攝，也不要採摘植物，因為芒草摘出是不能再種植，另外，亦不應草堆之間使用任何方法生火，例如抽煙等等。

大媽用鉗剪芒草：好多人都係咁

專頁又提醒，行山是有風險的活動，山友事前應做好準備，最好與有行山經驗人士結伴同行，亦應避免使用高危動作拍照，例如攀爬、崖邊自拍等。

貼文引來網民熱議，有山友留言分享經歷指，行山時曾目睹過一名操普通話的大媽，手執大一袋芒草，沿路更用剪鉗剪芒草，然後放進袋中帶走，當山友出言指責她時，對方以半咸淡的英文回應「好多人都係咁」，其後又轉移陣地到另一邊山頭剪芒草。

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責任編輯：羅嘉欣