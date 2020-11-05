【最低工資】瑞士日內瓦最低工資冠絕全球　月薪逾3萬港元

▲ 早前，瑞士日內瓦就通過公投引進最低工資規定，其每月最低工資則為4,000瑞士法郎（約港幣34,073元），屬全球最高。

新冠肺炎疫情下，多國經濟大受打擊，人民面臨失業、貧窮等問題。而本港最低工資或迎來2011年實施以來首次凍薪，維持每小時37.5元。早前，瑞士日內瓦就通過公投引進最低工資規定，其最新的最低工資規定為每小時23瑞士法郎，相當於港幣196元，較香港高逾5倍，而每月最低工資則為4,000瑞士法郎（約港幣34,073元），屬全球最高。

美企強制員工放無限有薪假 覆E-mail即變無薪假

【重返辦公室】在家工作弊多於利？美企奇招吸引員工回辦公室上班

據英國廣播公司（BBC）報道，瑞士並沒有設立全國的法定最低工資，不過日內瓦公民就依照「人民創制」精神提出最低工資標準政策。而日內瓦州是全國26個州之中，第4個就最低工資進行公投的州份。據悉，當地曾於2011年和2014年就最低工資進行公投，但均被否決。是次倡議最終獲58%選民支持。

事實上，瑞士日內瓦的消費水平非常高，根據英國雜誌《經濟學人》的調查指，全球生活水平最昂貴城市中，香港排行第1，而日內瓦則排第10名。雖然這裡有不少有錢人，但也有許多酒店工作人員，餐廳服務員，清潔工，理髮師傅和美髮美容師，這些職業類別人員的生活相當艱苦。

受新冠肺炎疫情影響，瑞士在2020年3月實施封鎖措施後，許多人生活一下子陷入困頓，日內瓦街頭排隊領取生活救濟品的畫面頻頻登上新聞頭條。而在疫情封鎖措施前，食物救濟中心早已存在，但在封鎖措施解除好幾個月後，仍然有許多人依賴救濟品過日子。而且，不只是清潔工等基層服務人員生活艱難，就連護士也表示薪水無法負擔其房租，不得不接受食物救濟。

【TikTok 招聘】無懼美國封禁威脅 抖音增 3,000 名工程師

對比起其他國家而言，最低月薪為4,000瑞士法郎或許是一個相當龐大的數字。但Colis du Coeur慈善工作人員查理（Charly）卻表示，對於居住在日內瓦的人來說，這一點也不多。「一間房的月租就要1,000瑞士法郎，一個月伙食費最少也要500，而醫療保險每人每月550，4,000瑞士法郎只是足夠一家四口勉強糊口而已。」

責任編輯：施雯雯