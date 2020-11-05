【趙斗淳事件】性侵女童變態犯12月出獄返舊居　受害人惶恐市民急籌款助搬家

▲ 趙斗淳即將出獄，市民籌款助受害人家庭搬屋。

韓國變態性罪犯趙斗淳於2008年暴力性侵當時年僅8歲的女童，導致其大小腸流出，需終身使用尿袋及人造肛門過活。而被判12年有期徒刑的趙斗淳，將於今年12月出獄。有傳他出獄後將返回京畿道安山市定居，與受害者娜英的家相隔不足1公里，因此韓國預防暴力虐待協會發起募捐，助受害者搬家。

趙斗淳出獄引起不安

趙斗淳被監禁前，跟妻子住在韓國京畿道安山市，而趙斗淳出獄後，將安排遷回舊居再度跟妻同住，引起受害人家庭及當地居民不滿。雖然趙斗淳在出獄後必須佩戴電子腳拷，並接受法務部一對一的24小時監視，不過以往仍有不少性侵罪案，是有前科的犯人在出獄後再犯。

安山市市長亦稱，在一項報告中留意到趙斗淳目前仍有較嚴重的性倒錯傾向，或表示仍對性有失控的跡象，故希望韓國法務部考慮安排趙斗淳出獄後，繼續接受隔離措施。

▲ 韓國電影《素媛》改編自「趙斗淳事件」。（電影劇照）

曾在12年前為娜英提供免費心理諮詢的韓國預防暴力虐待協會會長申義鎮（音譯），早前接受韓媒訪問時指出，娜英現已成為大學生，學習也很努力，但自從得知趙斗淳將返回安山老家後，娜英一家寢食難安，娜英父親表示，未完全走出陰影的女兒可能因趙斗淳出獄再次動搖，又擔心趙斗淳會有報復和施壓的可能。

想起12年前趙斗淳在法庭一直盯著我的那種眼神，至今都感到恐懼和憤怒。

眾籌助受害人家庭搬屋

為了避免娜英一家近距離接觸加害者、進而勾起他們往年傷痛，申醫生於是在9月23日起發起籌款，用於幫助娜英一家搬屋。截止10月12日已籌得1.9億韓元（約130萬港元），申醫生指，籌款活動將持續到11月30日，全部款項會用於娜英一家搬屋，剩下的將會資助娜英上大學及日常生活開支。

「趙斗淳事件」發生於2008年12月11日，當時年僅8歲的娜英於上學期間，被行為怪異的趙斗淳誘拐至教會廁所，將其衣服脫光後強逼她就範。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英的臉部、腹部、盆骨受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。

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責任編輯：王明芳