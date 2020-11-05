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【使徒行者3】苗僑偉黃智雯接吻戲在內地版版刪　Mandy提補救方案：希望可當彩蛋出

娛樂 17:36 2020/11/05

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黃智雯與苗僑偉在《使徒行者3》的接吻場面在內地版被删去。（東星圖片）

TVB台慶劇《使徒行者3》今天（11月5日）在TVB電視城舉行記招，《使徒行者3》演員苗僑偉、黃智雯、馬國明、張振朗、蔡思貝、袁偉豪等出席。男主角「爆seed」林峯因為身處內地，未能現身今日《使徒行者3》的活動。

三哥苗僑偉與黃智雯（Mandy）在《使徒行者3》本來有場接吻戲，可是在內地版卻被删去。

對此，黃智雯表示也感無奈，並也不知香港會否保留此場戲，不過她提出建議：「如果剪了，希望可以當『彩蛋』出。」

《使徒行者3》演員出席記招。（東星圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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