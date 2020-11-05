【使徒行者3】苗僑偉黃智雯接吻戲在內地版版刪 Mandy提補救方案：希望可當彩蛋出 娛樂 17:36 2020/11/05 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 黃智雯與苗僑偉在《使徒行者3》的接吻場面在內地版被删去。（東星圖片） TVB台慶劇《使徒行者3》今天（11月5日）在TVB電視城舉行記招，《使徒行者3》演員苗僑偉、黃智雯、馬國明、張振朗、蔡思貝、袁偉豪等出席。男主角「爆seed」林峯因為身處內地，未能現身今日《使徒行者3》的活動。 三哥苗僑偉與黃智雯（Mandy）在《使徒行者3》本來有場接吻戲，可是在內地版卻被删去。 對此，黃智雯表示也感無奈，並也不知香港會否保留此場戲，不過她提出建議：「如果剪了，希望可以當『彩蛋』出。」 ▲ 《使徒行者3》演員出席記招。（東星圖片） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3】周柏豪唱《劫後餘生》情緒激動 Pakho每朝被囡囡錫到醒：是好冧的 10:03 2020/10/19 【使徒行者3】周柏豪唱《劫後餘生》情緒激動 Pakho每朝被囡囡錫到醒：是好冧的 【使徒行者3】Laughing哥」謝天華+「Bingo」姜皓文客串登場 為《使徒行者4》留伏線 今日 10:16 【使徒行者3】Laughing哥」謝天華+「Bingo」姜皓文客串登場 為《使徒行者4》留伏線 【使徒行者3】馬國明不擔心被劇透結局 劇接劇趕拍兒科醫生+白色強人II 今日 17:34 【使徒行者3】馬國明不擔心被劇透結局 劇接劇趕拍兒科醫生+白色強人II 苗僑偉 黃智雯 使徒行者 TVB 電視劇