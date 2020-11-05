【吐氣揚眉】會考1分80後女生投身工程界受歧視　考工程牌爭氣創業年做生意千萬

▲ 會考1分的Suyi，23歲時更成功創業，踏足鮮有女性接觸的「冷氣工程」，即使受盡歧視仍堅強面對，成為每年生意額千萬元的成功老闆。

冷氣維修、燒焊、水電、裝修工程……潛意識似乎告訴你，這些體力勞動的工作絕對是男性專利。然而，這次訪問的主角80後廖秀英（Suyi）就以行動證明，女人在這一行也能有立足之地。

出身家貧的Suyi當年會考只有1分，就算輸在起跑線，她依然相信總會有出路，23歲時更成功創業，踏足鮮有女性接觸的「冷氣工程」，即使受盡歧視仍堅強面對，成為每月生意額逾百萬元的成功老闆。

▲ 就算要爬梯上去檢查冷氣，對Suyi來說也易如反掌。（黃建輝攝）

當第一眼看到Suyi時，個子不高、身形嬌小，加上溫柔的聲線，難怪會予人感覺與工程扯不上半點關係。「我細個英文很差，會考只有1分，中五畢業後就隨便找了份暑期工，恰巧是在工程公司裏工作。」

Suyi說當時她要負責cold call及跟單等，由低做起，人工僅得4,000元。「可能曾做過問卷調查等兼職緣故，找新客對我來說沒難度，很快就成為公司的top sales，最高峰時月薪達6萬元。但亦因此招來白眼，很多人認為以我當時的年紀及學歷，人工根本太高，我有少少覺得是抹殺了自己的努力。」

怒氣化成進修動力

加上要一位後生女在粗豪的男人圈中遊走，也非易事。Suyi說，10幾年前的工程公司跟現時有很大分別，對女性歧視很嚴重，除師傅脾氣火爆外，亦常拿女同事的外表及身材開玩笑。

試過有次只是斟水路過，有位師傅突然發脾氣，由巷尾罵到我巷頭，全部用粗口問候，內容大致上是說靠他們才有生意，但我其實完全沒有開罪他。

不過，Suyi反而將這啖怒氣化作學習的動力。「我當晚就立即搜尋坊間所有關於冷氣及工程的課程報讀，包括冷氣維修、安裝、電子板維修、燒焊、室內設計及畫圖等。我想用最短的時間證明給所有人看，女性並非如你們所想般一事無成。無論男女，只要你想做一件事，絕對能做到，只在乎你有多大決心。」Suyi更笑言雖然讀書差，但她很喜歡學習，尤其是手工藝及科學方面，所以很快就考到不同的工程牌照。

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寧打工不做老闆

當年22歲的她卻認為，這行縱然人工好，但繼續下去不見得會有突破，就決定轉行保險業闖闖。怎料轉工後仍有很多舊同事找她幫手，湊巧是其中一位舊同事的公司因要與拍檔拆夥結業，手頭上的工程頓成爛尾。在責任心的驅使下，Suyi不希望客人有損失，於是就倉促地開設了自己的公司，真正的工程之路就是這樣開始。

「由計劃開公司、改名及找舖位等，全部在幾日內發生。其實我是很抗拒做老闆，眼見前人開工程公司10間有9間執笠，剩低的1間就走佬，好像不會成功。而且我當時是家中的經濟支柱，幾萬元已是我全副身家，有時寧願打工或做兼職，也不想冒這風險。」23歲就創業做老闆，當然並非一帆風順。

連遭歧視堅強面對

Suyi續說：「最大難題就是請人，不少師傅見工時甫見到是由女生面試，便覺得不受尊重，以為我是老闆的女兒或秘書，會說『叫你老闆來見我』！有些甚至未見已離去。」這些事也令Suyi覺得很灰心，無奈又要向現實低頭，惟有請男同事扮老闆，自己在側邊聽。

可惜的是，就算當上老闆後，工作上依然逃不過歧視的厄運。「到今時今日我去五金舖，他們仍有行家價及街客價，我去買肯定會貴一截，甚至以為我來『混吉』。」見客亦一樣，他們見到是由Suyi來傾工程的話，就會叫她找師傅稍後再過來，他們認為女性就是不認識工程。

探訪分享激勵同路人

「我覺得諷刺，但始終要對自己的生意負責任。其實，早幾年我沒有跟客人說我是老闆，因我覺得『女性』身份會影響公司形象。但後來愈來愈多人認識我後，反而因此提升公司形象，我的名銜亦終於由項目經理轉為行政總裁，能光明正大跟大家說我是老闆。」

行行出狀元，Suyi亦因為「信譽好」的生招牌，為她帶來不少生意，加上有一直支持她的丈夫加入公司幫忙，生意穩步上揚，就算疫情下所受的影響也不大，每年營業額就達千萬。

回想起當時以會考1分的差成績，加上女性身份入了這行，會覺得很羞家，甚至有些自卑。但現在反而認為，起點是怎樣並不重要，最重要是視乎你之後的路是怎樣行。正因為我的起點差，所以現在的路才會更精采。

Suyi更不時到學校及監獄探訪，希望藉著自己的故事及經歷，激勵更多同路人，讓大家知道做任何事也不應區分男或女，更應著眼於每個人的努力。

記者：黃依情