涉藉詞召募演員相約公園試鏡   文員涉非禮4女子候判

▲ 文員藉詞召募演員，期間非禮4名女應徵者，今於沙田裁判法院承認4項非禮罪。(經濟日報資料圖片)

33歲文員涉於網上訛稱自己為製作公司招募演員，並聲稱自己為跆拳道及巴西柔教練，藉機相約4名女應徵者到公園試鏡，再借故非禮女應徵者。涉案被告今（5日）於沙田裁判法院承認4項猥褻侵犯罪，還押至11月19日判刑，以待索取背景及心理報告。

被告梁輝武（33歲）今承認4項猥褻侵犯罪。案情指，2020年3月至5月期間，被告在Facebook聲稱要招募演員。其後分別有4名女事主向被告查詢，被告聲稱自己替影視製作公司招募女演員，並分別相約4名女事主試鏡。

被告於同年4月21日，及5月2日、7日和9日，分別約4名事主到沙田公園及沙田源禾路體育館外，被告聲稱要拍攝一些拳擊動作。其後在試鏡過程中，被告借機抱緊事主，並將下體壓向事主臀部，其中1名事主另遭被告觸摸胸部及下體，被告又曾要求親吻另一名事主但被拒。

4名事主事後均在網上社交媒體對被告作出指控，及後報警求助。警方於5月12日拘捕被告，被告警誡下只承認曾與4名事主拍攝影片，被告聲稱替某間影視製作公司的合作夥伴，又指自己為合資格的跆拳道及巴西柔術教練。

惟警方進一步調查後，該影視製作公司的東主否認被告為合作夥伴，只是認識被告，而中國香港巴西柔術協會及香港跆拳道協會均否認被告為合資格教練。

裁判官將案件押後11月19日判刑，以待索取被告背景及心理報告，期間被告須還柙。

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記者：王仁昌