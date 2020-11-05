【有波睇】本地波周六起重開球場觀眾席　足總宣布球迷可入場

▲ 足總宣布重新安排球迷入場。（資料圖片）

香港足球總會早前重啟本地足球比賽，但仍閉門作賽。足總今（5日）宣布本周六（7日）起，港超聯賽事可重新開放予球迷入場，但座位數目及佔用距離將設限。首場開放比賽是菁英盃分組賽，下午3時元朗場舉行，晉峰對冠忠南區。

足總宣布，賽事重新開放予球迷入場後，按照政府部門給予足總建議，足總雖可重開觀眾席，但供佔用座位不得超過座位數目的75%，及同一行座椅不可有連續超過4張座椅被佔用。

首場重新開放予觀眾入場之賽事為菁英盃分組賽，將於11月7日下午3時於元朗大球場舉行，對賽球隊為晉峰及冠忠南區，而第二場將於同日下午5時半於旺角大球場舉行，對賽球隊為愉園及東方龍獅。

由11月7日起的賽事門票，將於比賽當日於其比賽場地的售票處發售，門票票價一律收80元正，特惠票一律30元。場內售票時間由開賽前90分鐘起，直至下半場鳴笛開賽為止。

足總會遵循政府及足總醫藥委員會的條例及建議，於比賽場地實施相應的衞生防疫措施，包括觀眾進入比賽場地前需接受體溫檢查及提交健康申報表，並必須於球場範圍內正確佩戴口罩。此外，觀眾場內不可進食，但可飲用杯裝及紙包裝飲品。而足總將按當時的公共衞生情況，而適時修改有關衞生防疫安排，並作更新及公布。

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責任編輯：吳卓峰