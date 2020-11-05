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【減肥大作戰】曾抱不起孫兒決心減肥　周家蔚揭老爺洪金寶靠16/8斷食法修身

保健美顏 18:02 2020/11/05

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周家蔚揭老爺洪金寶靠16/8斷食法修身。

68歲「影壇大哥大」洪金寶，出道以來一直以身型龐大卻身手靈活而聞名，然而近年因健康欠佳，一度需以輪椅代步，數個月前又傳出身形暴瘦，令影迷擔憂。近日洪金寶媳婦周家蔚出席活動，親解老爺暴瘦原因，原來是採用了「16/8斷食法」修身。

對於老爺洪金寶被拍到暴瘦，一度引起健康憂慮，周家蔚近日出席活動時指，洪金寶正進行16/8斷食法，食量減少所以轉瘦，但身體狀況很好，是慢慢瘦，呼籲大家不用擔心。除了膝蓋做過手術外，健康狀況一切無礙。

洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。周嘉蔚就曾表示，「老爺」洪金寶因拍戲遍體麟傷，更抱不起孫仔，因此令洪金寶決心為健康減肥。

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斷食減肥近幾年在坊間愈來愈流行，一眾明星如森美、大S徐熙媛、楊冪都試過用斷食法來減肥Keep Fit。營養師李棋華Rosanne Lee就曾指出，16/8斷食法即是限制一日24小時內，8小時進食，其餘16小時空腹，停止進食任何食物，除了水份和一些維他命。

這種方法對於不吃早餐的人較易實行，但Rosanne指出，習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

3類人士不適合採用斷食法

Rosanne表示，有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有3類人士不宜採用斷食法：

  • 孕婦：除了孕婦自己營養需要，還要供給嬰兒成長，故此不能斷食。
  • 糖尿病人士：病人會注射胰島素促進劑，令血糖下降，如不進食會令血糖過低，有機會暈倒。
  • 老人家、小朋友：抵抗力較弱，需要足夠營養維持身體需要，不能斷食。

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責任編輯：羅嘉欣

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