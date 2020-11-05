【十優港姐】跟林作分手4年疑戀上筍盤飛機師　麥明詩12字回應緋聞男友關係

▲ 麥明詩首開腔講新緋聞。

十優港姐冠軍麥明詩自16年跟林作分手，感情世界一向受關注，而自今年9月出席港姐選舉，已轉戰法律界的麥明詩甚少公開露面。今日有傳媒指麥明詩疑似發展新戀情，緋聞男友更是外型俊朗的飛機師，即獲不少祝福。

麥明詩入行以來，只有跟現做保險的林作過去一段情為公眾熟知，不過二人早於2016年已分手，林作現時高調與裕美拍拖，相反，麥明詩就一直未有新戀情。

▲ 麥明詩感情世界備受關注。

【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數 飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明

近日陸浩明（6號）在節目《#後生仔傾吓偈》的644集中，就爆出任職飛機師的嘉賓Keith是麥明詩的緋聞男友，即令麥明詩的戀情再成為焦點。

在節目中所見，麥明詩緋聞男友Keith外型俊朗，年輕有為，屬陽光男孩一名。他在節目介紹自己今年30歲，任職飛機師，但近日因疫情問題公司不幸倒閉故被裁，不過他在做機師的4年間，月薪已高達逾6位數，可說是筍盤一名。

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跟麥明詩踩單車結緣

Keith透露，與麥明詩是參加踏單車的群體活動時認識，他表示覺得麥明詩人很好又很聰明。

之後，6號爆料指麥明詩曾提及認識了一位職業有光環而且人很好的男仔，相信所講就是指Keith。

Keith在節目中不停謙虛指自己高攀不起麥明詩，但就獲在場人指機師與港姐好合襯。

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【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明 林母暗示希望麥明詩做新袍

外間對麥明詩戀情一致祝福，不過新歡曝光後，麥明詩或為保護戀情，今日在IG留下12字回應，她指：「不用恭喜，只是朋友，謝謝關心。」

其實麥明詩感情世界一向受關注，其前度林作常因口舌招搖被批評，網民亦常把林作女友裕美跟前度麥明詩比較。

麥明詩被問及對林作看法，多表示不作回應，並指「有事就問回他本人。」