近6成女性受訪者曾遭網絡騷擾及攻擊　國際培幼會籲女性為自己發聲

▲ 全球調查指近6成女孩曾遭受網絡滋擾。（國際培幼會提供）

社交平台原意是作聯繫及交流，但有國際兒童慈善機構早前向全球22個國家的女性進行調查訪問，發現有近6成受訪者經歷過網絡騷擾及攻擊等，當中有4成人是在Facebook受到滋擾。

國際培幼會早前訪問了來自22個國家的14,000名女孩，發現有近6成受訪者經歷過網絡騷擾、攻擊與虐待，而女性的身份、敢言的態度、身體殘障、人種膚色、性別定位亦成為了受攻擊的因素。

調查結果顯示，有近4成受訪者曾於Facebook受到滋擾，而其他平台如Instagram（23%）、WhatsApp（14%）、Snapchat（10%）、Twitter（9%）及Tiktok（6%）亦有出現類似情況。

今年19歲的尼加拉瓜少女娜迪斯卡（Nadiuska）為培幼會的女孩大使，她曾為身邊受滋擾的朋友發聲，卻被網民聲討，形容她是「女權納粹黨」。至今每當她憶起自己被群起攻擊的往事仍覺難堪：

事後我要接受心理治療，吃藥、服用鎮定劑令情緒平復。

她指出，被滋擾和攻擊的女孩中有42%失去自信、同樣42%情緒受困，更有2成人從此不敢使用社交平台，12%改變自己的表達方式，更有18%在學校出現各類問題。

培幼會指出，本港近年盛行公審文化，在社交平台上不時出現偷拍的照片或群組，令網民對相中人評頭品足，批評有關行為不但缺德，更可能讓事主留下心理陰影。因此，培幼會鼓勵女孩擔當倡議者，主動發公開信致各大社交平台營運商，要求他們制定更嚴謹且有阻嚇性的檢舉制度及安全措拖，並肩起社會責任，教育大眾於社交平台上應有的禮儀和尊重，現已有逾5萬人參與聯署，強調女孩要為自己發聲，「不可再拖」。

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此外，培幼會發現在疫情之下，由於學校以網課代替面授課程，增加市民接觸社交媒體的機會，各個國家的網上性別暴力案件有所上升。當中以澳洲為例，當地政府通報單月網絡騷擾及欺凌數字便上升了50%，培幼會相信在缺乏相關教育及援助熱線的發展中國家情況更差。

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記者：郭詩詩