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網媒女記者今年母親節採訪示威被捕　涉女廁拍照被控阻差辦公

社會 18:12 2020/11/05

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網媒「娛賓」表示，一名女記者今早約8時遭警方上門拘捕，懷疑與今年5月10日在旺角洗衣街女廁採訪期間，被防暴警員粗暴拘捕事件有關。「娛賓」下午更新指，該名女記者已被落案起訴一項「阻差辦公罪」。警方指，該名女子曾於5月11日被捕，懷疑她在5月10日在旺角洗衣街一公廁內拍照，警員曾警告她停止，惟她拒絕合作。

「娛賓」表示，引述律師指警方收到律政司指示，決定正式落案起訴該名女記者，涉嫌在今年5月10日於洗衣街花園干犯「阻差辦公」罪。警方稱，於5月11日拘捕一名26歲姓何本地女子，懷疑她於5月10日在旺角洗衣街一公廁內拍照，警員曾警告該女子停止，惟她拒絕合作。該名女子已被暫控一項「抗拒警務人員」罪，案件將於11月9日下午在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。

當日正值母親節，有示威者於旺角聚集，警方在晚上展開驅散及拘捕行動，累計逾200多人被捕。隨後有女記者報稱，狂女廁遭男警員干預採訪，期間懷疑被警員以膝頭跪頸，曾一度失去意識。

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責任編輯：蘇文軒

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