助認知障礙長者重新「揸起鑊鏟」煮好餸　明愛長者中心獲獎

▲ 明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）早前舉辦計劃，讓青少年義工和有認知衰退的長者一同合作炮製菜式，鼓勵長者。（社署提供圖片）

大家對患認知障礙長者的印象，總是被照顧的一方，但他們一樣可發揮所長，重拾以往的長處。明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）早前舉辦計劃，讓青少年義工和有認知衰退的長者一同合作炮製菜式，鼓勵長者。

秀蓮是一位患有認知障礙症的長者，年輕時她靠「煮大鑊飯」養活一家，可惜近年健康變差，昔日熟悉的廚房成為禁地。她早前參加明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）舉辦的「左鄰右里繫深中」計劃，再有機會「揸起鑊鏟」，重操故業。

秀蓮和她女兒帶領一名特殊學校學生做飯，一手包辦設計菜式、買菜到烹飪。她們最後決定做一味家常小菜—生炒排骨，秀蓮的女兒聽從社工建議，放手讓秀蓮主理。看着秀蓮在灶前忙着炸排骨、弄醬汁，女兒驚訝地發現母親依然寶刀未老，對她來說，這是一生吃過最美味的生炒排骨，而秀蓮也沒有想過自己能做得到。

有關計劃獲社署「老有所為活動計劃」資助，除了煮食活動，機構又在計劃下組織了長者向其他無依靠的長者贈被、送熱餐等活動，達到鄰里互助，過去1年共有1,794名長者參與。

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社署今日（5日）以網上形式舉行2020「老有所為活動計劃」頒獎典禮，明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）的計劃獲2019至20年度全港最佳「一年計劃」冠軍。

其他得獎項目包括博愛醫院陳平紀念長者鄰舍中心「耆藝樂同行」計劃，得到全港最佳「兩年計劃」季軍，及元朗區最佳兩年計劃。計劃讓長者義工化身「耆藝大使」，在圍村建築上作畫，塗上色彩，令元朗錦田壁畫村成為近年的「打咭熱點」。

計劃諮詢委員會主席李子芬教授表示，2020至22年度的「兩年計劃」申請數目與2018至20年度相比增幅達8成，樂見計劃越來越受歡迎。

社署指，2018至20年度間總共有605項計劃推行，包括2018至19年度的「一年計劃」238項、2019至20年度的「一年計劃」265項及2018至20年度的「兩年計劃」102項，為長者提供許多參與社區事務的機會。

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記者：徐紹軒

