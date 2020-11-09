【小一攻略】直資英小福建中學附屬學校面試　考中英語文能力

▲ 福建中學附屬學校各級均採用雙班主任制，由一位外籍老師及一位本地老師共同擔任班主任。

位於油塘的福建中學附屬學校，是一所男女直資英文小學，受家長歡迎，是近年小一新生入學的熱門選擇。有家長分享子女參與首輪面試的題目，供有意入讀的新生作參考。

面試內容以考核語文能力為主，參與面試的考生先獲派工作紙。考生寫上自己的名字後，需要將紙上的中文詞語與圖片連線，考核詞語貼近日常生活，例如有「牛肉」及「書包」。除了語文知識之外，老師亦會觀察考生的創意。有考生獲贈一盒顏色筆，在紙上自由作畫。

考生亦要表現良好的口語及溝通能力，老師會要求考生朗讀故事，或觀察圖畫之後以英文形容圖中情景，例如是兩位小朋友打掃花園的情形。

福建中學附屬學校是近年灸手可熱的直資英文小學，中文科會以普通話授課，文化及生命教育則以廣東話授課，其餘科目均以英語授課。各級均採用雙班主任制，由一位外籍老師及一位本地老師共同擔任班主任。該校學生家長於網上討論區表示，學校學習風氣良好，重視閱讀，學生「又讀得書又玩得」，在學界體育、音樂及STEM比賽中屢獲殊榮。

根據該校網站資料，學校2019/20年度全年學費為$31200，分十期繳交。現時該校第一階段首輪面試已結束，次輪面試預計在11月14日舉行。

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責任編輯：胡嘉儀