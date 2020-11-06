【減肥大作戰】日本混血美女8月個激減128磅　減肥後五官精緻獲簽約當藝人

▲ 日本混血美女8月個激減128磅。

減肥是女生終生的事業！日本節目「世界仰天ニュース」分享一位混血女生的勵志減肥故事，她體重最高達108公斤（238磅），因為想做明星，最終用了8個月時間減走58公斤，超過原本體重一半，最終成功跟藝能事務所簽約！

小學體重已有如成人

1994年出生的Mary是混血兒，父親是美國人，母親則是日本人。她自小身材已比同齡的小朋友「大隻」，小學3年級時體重已經有62公斤，相等於一個成年人。

初中時，Mary身高已經有167cm，體重達93公斤（205磅）。她的母親安慰她，指因為她有一半外國人血統，因此體型比他人大一點是正常的。可是比Mary年長3歲的姐姐，卻是個身材苗條的美人。

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食量驚人吃5人份量午餐

Mary的父母在她年幼時離婚，父親回到了美國，母親為了不讓她感到孤獨，經常烹調大量食物給她，包括很多肉類的沖繩料理。住在附近的祖母開辦體操教室，經常買大量零食給孫女，又與她一起暴飲暴食。

節目紀錄Mary以往的餐單，發現她食量驚人。早餐可以吃掉一整條吐司，並配上大量牛油和糖，穀物上還加上蜂蜜和煉乳。另外還有熱米飯配牛油、牛排醬、大量大蒜、蛋黃醬、芝麻油，加一豌丼飯。她能夠攝取5人份量的午餐，而晚飯時間會先吃晚餐，再吃薯片和飲可樂。

8個月減走128磅

Mary夢想成為藝人，但在搬到東京4年後，她仍然沒有減肥。直至約了在籃球俱樂部時期的好朋友在澀谷見面，當時對方直接問她：「你為什麼還是胖呢」，「以藝人為目標絕對能瘦下來」，「如果減肥，你絕對會變得很可愛」，終令Mary決心減肥。

她在減肥期間堅守以下5大原則：

飲食限制，主要吃蔬菜

早上4:30起床跑步一個半小時

將日常膳食及上磅的照片傳給親戚，以協助監測減肥進度

肌肉鍛鍊

常看明星減肥成功的照片，如Mariah Carey、Lady Gaga等等

Mary最終在8個月內成功減走58kg（128磅），五官變得非常標緻，更獲得藝能事務所簽約，向做明星的夢想前進。

減肥後的Mary：

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責任編輯：羅嘉欣