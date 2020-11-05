浸大與中大推出「肌」不可失大行動手機App　鼓勵市民家中定期做運動

浸大許士芬博士體康研究中心與中大醫學院矯形外科及創傷學系合作，推出「肌不可失大行動」手機應用程式，除具備電子健康顧問功能，提供示範短片讓用戶按指示在家中自行進行運動練習外，亦具備提示功能提醒用戶做運動，向社區推廣健康生活模式，提升市民生活質素。

推出該手機應用程式是賽馬會「肌」不可失大行動計劃之一，計劃於2019年啟動，為期3年，計劃設計了一系列簡單的運動訓練，讓中年人士和長者可以在家中進行，幫助他們訓練肌肉及養成定期做運動的習慣。

有興趣參與計劃的50歲或以上人士，將獲邀參加為期3個月的課程，進行運動訓練。在完成課程後，參加者將要在隨後的9個月，繼續在家中自行按計劃進行運動訓練。「肌不可失大行動」手機應用程式可引導及鼓勵參加者繼續訓練課程，維持健康生活。

用戶登記手機應用程式時，將獲邀填寫問卷，讓項目團隊評估用戶的身體狀況是否適合參與計劃。用戶亦可利用該手機應用程式獲得健康報告。在輸入個人健康資料，例如身高、體重及生活習慣後，程式會顯示用戶的健康評分作為參考。程式會把從用戶收集的健康數據，傳送至一個保密資料庫作學術研究用途。

開發該手機應用程式的團隊之一、浸大許士芬博士體康研究中心副主任雷雄德表示，除了參加者，希望手機應用程式可以進一步惠及社區。憑著簡單的介面設計，相信這個應用程式能夠有效鼓勵中年人士和長者提升對自身健康的關注。

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責任編輯：陳子謙