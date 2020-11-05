【勞工假】勞顧會再討論增加勞工假　勞資雙方未有進展

▲ 勞顧會勞方委員鄧家彪（中）稱，對會議上就增加勞工假方案未能達成共識，感到遺憾。（陳靜儀攝）

政府建議2022年起以8年時間增加5日勞工假，到2030年與17日公眾假期看齊。勞顧會今日（5日）再就政府方案討論，惟雙方就實施年期等未達共識。

僱主代表郭振華表示，商會在開會前有諮詢會員，但僱主主要擔心37萬外傭需要額外放假，將影響家庭照顧崗位；亦擔心部分行業如建築或食物工廠，需在假期前後補假有困難。

另一名僱主代表于健安認為，現時經濟未復甦，有太多不明朗情況，增加假期對資方來說，有少少需要加深考慮。他續指，方案牽涉外傭較多，加上不同行業有不同要求，建議增加的5日假期是否可以浮動假期代替，給予僱主彈性，或可以得到僱主支持。

郭振華強調，雖然僱主認為現時不是適合討論時間，但不會完全反對方案，希望在會上解決僱主提出的問題。他又指，只要有較長的適應期，相信僱主可以處理，在市場反映成本，而政府提出的方案由現時到完成達10年時間，他覺得有準備的話可以解決問題，但建議設中期檢討，讓勞資雙方及政府就執行中出現的問題作討論。若有關條件達成，他們會與商會會員解釋。

▲ 僱主代表郭振華（右）表示，僱主仍然擔心外傭和部分行業的替工問題。（陳靜儀攝）

勞方委員鄧家彪會後強調，不接受政府提出10年完成增假的方案，對會上達不到共識好遺憾，要求繼續在勞顧會再討論，希望促成更快的方案。他斥作為主持的勞工處處長無盡責促成共識，例如無做更多調查，聆聽各界聲音。

勞方委員梁籌庭認為，政府作為會議主席應該有責任令雙方採取到共識，而非單方面說僱主同意的話，僱員都應該接受方案，「無理由唔合理嘅嘢都要食咗佢」。

至於勞顧會會在1月換屆，鄧家彪相信新一屆委會會據理力爭，不會為共識而接受不合理方案，他們也會爭取政府再提出方案在勞顧會討論。

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記者：徐紹軒