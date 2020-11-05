【聖誕燈飾】尖東聖誕燈飾亮燈　多媒體幕牆燈飾化身維港最大跳舞機【多圖】

▲ (林宇翔攝)

將近聖誕節，東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動已踏入第38年，區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾將於今晚(5日)同時亮起，繽紛悅目的聖誕燈飾照亮維港，為市民及遊客送上美麗景致，亦為即將來臨的聖誕及新年增添節日氣氛。

今年是「閃爍尖東耀香江」的38周年，由8.2萬顆變色LED圓點燈組成的多媒體幕牆燈飾會化身為維港最大的跳舞機，以快樂動感的節拍躍動畫面帶動兩岸市民，全城互動狂歡。而麼地道沿路的3條天橋有以禮物盒為主題的燈飾，為市民送上佳節祝福。各商場、酒店亦會掛上色彩繽紛的浪漫燈飾圖案，營造溫馨浪漫的氣氛。

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華表示：「今年是「閃爍尖東耀香江」的38周年，考慮到疫情狀況，今年「閃爍尖東耀香江2020」活動特別以「樂享．同賞」為主題，希望透過尖東璀璨燈飾及商戶的各項優惠，加上維港兩岸景致、尖東海濱及區內舒適愜意的空間，讓普羅大眾，均可於尖東體驗節日氣氛，全天候享用尖東聯會商戶優惠，日間可到海濱漫步，悠然享受美景；晚上可欣賞聖誕燈飾、拍照打卡，觀賞維港兩岸夜景，體驗尖東特色，度過輕鬆歡樂的一天。」



邱文華續指：「30多年來，尖東的璀璨燈飾，見證香港發展，滿載幾代人豐盛回憶，每年為繁華的尖東添上歡欣氣氛。尖東集維港美景、廣闊空間、商業重心、購物熱點及美食天堂於一身，東尖沙咀地產發展商聯會繼續推動尖東的發展，為大家送上祝福。」



另外，東尖沙咀地產發展商聯會成員商戶推出折扣優惠惠及市民，一同「樂享．同賞」！市民只需要瀏覽大會網頁，並到指定商戶出示網頁內顯示之折扣優惠，即可享有相關優惠！當中包括富豪九龍酒店Regal Patisserie的100元折扣優惠、香港帝苑酒店Le Soleil的50元折扣優惠、海景嘉福洲際酒店Café on M的50元折扣優惠及尖沙咀中心奇華餅家的20元折扣優惠等，讓市民於聖誕期間以優惠價盡享美饌。詳情請瀏覽大會網址www.tste.com.hk。

聖誕及農曆新年燈飾亮燈時間表 :

燈飾 日期 時間 聖誕燈飾 2020年11月5日至

2021年1月1日 周一至周日：晚上6時至11時; 農曆新年燈飾 2021年1月29日至

2021年2月27日 ** 平安夜、聖誕日、除夕、農曆年三十及農曆年初一之亮燈時間將稍為延長

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒