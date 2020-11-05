調查︰近7成市民不滿留任泛民議員表現　李慧琼促收手

▲ 李慧琼促民主派議員收手，不要騎劫議會。（陳宛彤攝）

第六屆立法會議員延任至少一年，絕大部分民主派議員接受留任。不過，調查顯示，近7成市民不滿留任的泛民議員的表現，民建聯主席李慧琼促泛民議員收手，不要無止境利用議會程序，令政府難以施政。

紫荊研究院委託香港社會科學民意調查中心，於上月27日至31日，透過電話隨機抽樣，訪問了1547名18歲以上的市民，了解他們對多個議題的看法，包括留任的立法會民主派議員表現。

當中，67.3%對民主派議員的表現感不滿，表示滿意有21.8%，另有10.9%表示不清楚、無意見。機構指出，泛民議員頻頻採取點算人數等手段拉布，引起廣大市民反感。調查又發現，63.6%市民不支持被取消參選資格的泛民立法會議員留任，支持者則有24.1%，另有12.3%表示不清楚、無意見。

李慧琼今日見記者時表示，引述上述調查指，香港正處於水深火熱的階段，市民高度關注立法會工作，希望立法會推動政府做實事，幫市民走出困局，而不是無止境地利用議會程序令政府難以施政。

她續指，第六屆立法會由10月14日開始至今，已過了4個會期，但只完成4項法例，她以今日審議的《2019年運貨貨櫃（安全）（修訂）條例草案》為例，形容只屬技術性修訂，若議員有意見，可在事務委員會提出，或要求成立法案委員會，但當時並沒有議員提出反對，現時卻為了拉布不斷發言。李慧琼呼籲民主派議員收手，不要騎劫議會，讓議會空轉。

立法會主席梁君彥今日三度就草案的辯論時間「劃線」，李慧琼表示支持，認為主席須履行《基本法》賦予的權力，平衡議員發言和議會運作。她又指，現時議會運作速度如烏龜，如果議會繼續被騎劫，政府未必夠膽把迫切的法案交上立法會。民建聯周浩鼎亦稱，議會被嚴重癱瘓，「議會要重回正軌就要撥亂反正。」

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記者：林曉君