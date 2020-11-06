【童顏靚媽】為母10年最憎教女做功課壓力大　林嘉欣靚媽變惡媽︰識做不等於識教

▲ 靚媽林嘉欣為香港迪士尼樂園的「奇妙夢想城堡導賞之旅」擔任聲音導航。

圈中不少星級爸媽是迪士尼樂園鐵粉，42歲金馬影后林嘉欣是其中之一。香港迪士尼樂園創立15年，林嘉欣由少女心入場，變成4人同行家庭樂，感覺人生奇妙。今年迪士尼全新「奇妙夢想城堡」將於11月21日開幕，林嘉欣獲邀擔任「聲音導航」，帶領大家一起細味13個迪士尼公主和女皇的故事。

靚媽林嘉欣自為人母後，仍保持一顆童心，嘉欣與其他家長一樣生活貼地，熱衷與導演丈夫袁劍偉一齊帶女兒Kayla和Sofie入迪士尼玩，更早已去齊3間迪士尼酒店Staycation，充滿家庭回憶。

▲ 「奇妙夢想城堡」結合了13個公主和女皇。（湯炳強攝）

「奇妙夢想城堡」雲集13個公主女皇

香港迪士尼的睡公主城堡於2018年起圍封擴建，關閉2年多後，將於本月21日重開，成為全新的「奇妙夢想城堡」，融入了13個迪士尼公主和女皇故事，包括愛莎女皇及安娜、白雪公主、灰姑娘、睡公主、美人魚、貝兒公主、茉莉公主及長髮公主樂佩等。

過去迪士尼曾邀請星級嘉賓參與遊樂設施的演出，去年宣萱便為新開設的射擊遊戲「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」演出Marvel神盾局一員，一入埸就見到宣萱在電視畫面出現。今次新城堡就邀得林嘉欣做「奇妙夢想城堡導賞之旅」的聲音導航，大家只需掃一掃QR code，戴上耳機，就可聽到嘉欣帶你遊覽城堡。

▲ 香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」於11月21日開幕。（湯炳強攝）

擔任聲音導航 3語錄音似考試

嘉欣在是次聲音導航中，需以廣東話、英文及普通話錄音，其中一大挑戰是咬字要非常清晰，她形容就像口語考試。

錄音時仍未有城堡真身，我只憑一幅草圖及文字去幻想，當自己穿過閘口，會見到左邊有甚麼、塔尖和城塔是怎樣，好像身在其中。

新城堡開幕在即，日前她終於見到城堡真身，形容就像十月懷胎，「卒之見到真人出世般！」她指城堡比想像中大得多，且有很多細節位，如彩色玻璃窗、城塔的塔尖，以至顏色選用等，「總之好magical（神奇）！」

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特別推介互動「故事展」

城堡內有8個check point，嘉欣特別推介「奇妙夢想城堡故事展」，內有城堡模型、詳細介紹及互動裝置等。「例如有不同的花，打開就見到屬於哪一個國家；另一互動裝置用上投影技術，將燈光投射在城堡牆上，會有不同感觀體驗。」

▲ 林嘉欣感慨香港迪士尼開幕當年，自己仍是單身，現在身邊已多了3個人。（林嘉欣IG圖片）

兩姊妹最愛Elsa與Anna

為了做好錄音工作，嘉欣經常在家中練習，兩個寶貝女得悉後，興奮得尖叫起來，嚷著要告訴同學，嘉欣下令她們要保守秘密，遲一點帶她們去Staycation作獎勵。

現年10歲的Kayla和7歲的Sofie也是公主控，在不同階段有不同喜好，以前她們最愛美人魚，後來接觸《魔雪奇緣》（Frozen）後，對愛莎女皇（Elsa）及安娜（Anna）兩姊妹有投射，嘉欣便順勢透過閱讀和動畫教導兩姊妹要相親相愛、互相照顧。

▲ 兩女Kayla和Sofie，轉眼已經10歲和7歲大。（林嘉欣IG圖片）

Kayla的性格較謹慎，有責任感，但不及妹妹Sofie大膽和勇於嘗試，故Kayla都渴望成為《勇敢傳說》（Brave）的梅莉達公主般，懂得射箭、騎馬，不受束縛，可以表達自我。

不少家長害怕女兒成為公主控，以免有「公主病」行為嬌縱。嘉欣坦言不會標籤孩子有否「公主病」，對孩子如何成長持開放態度，即使行為有問題，家長一定要給予機會改過。

▲ 林嘉欣喜歡「奇妙夢想城堡」的設計概念，鼓勵大家追尋夢想，並展現勇氣、希望和永不放棄追夢的決心。（湯炳強攝）

金馬影后︰最難做現實的媽媽

轉眼間，42歲的嘉欣已為母十年，童顏外表十年如一日，她感言演繹過眾多不同角色，最難做就是現實中的媽媽。而在女兒不同階段，媽媽都有新的學習，仍有好大進步空間。

做媽媽好難，因對很多事情沒經驗，故每下一個決定時，不知道對孩子的影響有多大。無人天生識做父母，都是邊做邊學，跌跌撞撞，再糾正，這十年對大人小孩都不容易。

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low tech家庭放寬上網學習

十年來堅守「low tech」家庭的嘉欣，將閱讀變成一家人的核心，女兒已習慣不玩手機和電腦，但今年因疫情被迫「high tech」起來，嘉欣需放寬女兒用電腦上Zoom網課及遙距學習，令她深深感受到自己最大的不足，正是欠缺耐性。

原來（上網課）好難，始終她們不在學校，沒有學習氣氛，我們又不是老師……我明明已經讀完小學，相隔這麼多年再讀感到不知所措。

【快樂媽媽】林嘉欣教女戒電子產品做low tech家庭 選IB學校少功課重創意

▲ 林嘉欣坦言做媽媽10年，最怕教女做功課，認為自己耐性不夠。（湯炳強攝）

教做功課即變樣發脾氣

有段時間嘉欣常跟兩女的功課，一向外表溫柔、說話輕聲的她，教功課會立即變樣發脾氣，感到好大壓力，更影響了母女關係，令她深切反省，與丈夫商討對策。

我都好惡，變成了一個很不喜歡的自己……後來我向丈夫反映，決定找補習班跟功課。丈夫讀書成績好叻，有方法學習，所以由他安排較好。

小學階段上補習班，對孩子未必是一件壞事，嘉欣認為家長能應付自如教功課當然好，但不擅長的話，家長就千萬不要碰，否則會壓力爆煲。

你識做，不等於識教，既然勉強自己教功課會影響母女關係，何必呢？

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記者︰林綺玲

化妝︰Shuen Kong@Will Wong

髮型︰Bart Choi@IL COLPO GROUP

服裝︰Simone Rocha and Repetto