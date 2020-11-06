【誰是大嘥】環保署月租13萬天后千呎地舖做回收　推算每月收650萬支飲品膠樽先夠交租

▲ 位於天后的回收便利點「綠在天后」，地舖面積約1,000呎，月租高達13萬元。（馮漢柱攝）

為推動市民回收，政府再出招，據了解環保署在香港至少兩個試點，開設「回收便利點」，全天候接收紙、罐、膠等8類可回收物。其中一個試點，在天后電氣道面積約1,000呎地舖，數日前開業，由政府付租，環保署稱月租上限達13萬元。倘現時廢膠每公斤回收價約1元，意味每月要接收650萬個飲品膠樽，才夠交租。

「綠在天后」舖頭招牌僅一個綠色數字「6」，舖面外型似電訊商店。店面設計簡約，入面僅擺放約10個回收桶、詢問櫃位及座椅；舖內又利用一大塊落地玻璃，分間小型工作室，內附圓枱、小櫈，由非牟利機構「121C回收社」營運。

由於舖位距離港鐵天后站出口，僅1分鐘路程，屬鬧市地段，環保署稱舖位面積約1,000呎，月租上限13萬元。

按比例推算，一個飲品膠樽淨重約20克，約50個膠樽才湊夠1公斤。按現時每公斤廢膠回收價約1元，估算每月要回收650萬個膠樽，才夠支付舖租。據悉店內水、電及其他雜費，也由政府支付；政府會按合約安排，向營運機構付款，合約期28個月，合約價值1,183.2萬元。

即睇月租13萬，面積千呎「回收便利點」：

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地舖內有職員當值，指現時是試業階段，市民於朝9晚7開放期間，可自攜8類回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、充電池、慳電膽、四電一腦和小型電器，放到指定回收桶。至於小型工作室，日後作其他用途。

「121C回收社」主席陳捷貴接受TOPick訪問，指地舖需承租兩年，月租逾10萬元，全數由政府出資。他稱開設該舖位的策略，旨在加強宣傳，提高市民回收意識，打造成「24小時回收便利店」。

陳解釋試業期間，市民於開放時間以外，可將回收物置於店外，職員會按時收集。倘日後營運順暢後，舖位或全日開放，供市民自助回收；而工作室日後或作展覽及研討會等用途。

▲ 朱漢強認為「回收便利店」雖升級形象，但質疑對增加回收量的作用有限。（資料圖片）

環團：形象升級 但質疑作用有限

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，政府欲擺脫「街角廢物回收」固有形象，把回收活動升級，鼓勵市民參與。但他質疑付高昂租金的背後，有何用意和目的，「似是示範單位，但極其量僅服務附近一、兩條街，未必做到社區回收效果，作用有限。」他認為要利用「回收便利點」作核心試點，再於社區其他地方建立回收網絡，才有機會增加回收物數量。

環保署發言人稱，今年起以合約形式，委聘合資格NGO營運社區回收設施，包括「綠在天后」，10月底率先試運。發言人強調按營運合約，有向「121C回收社」訂立回收量目標及其它服務要求，涵蓋延長回收服務時間、增設夜間自助回收服務，以及舉辦環保教育活動等。

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記者：吳卓峰