【校舍翻身】樂善堂小學改裝過渡屋已入伙　受助家庭感欣慰：租平地方大

▲ 前樂善堂小學已改建成過渡性房屋，由樂善堂營運。（黃建輝攝）

今屆政府也積極推動過渡房屋政策，其中九龍城樂善堂小學，去年起改建課室間隔，改變用途為51伙過渡屋，項目命名「樂屋」，主要是2至5人家庭單位，所有住戶本月內入伙。有新遷入住戶難掩喜悅，指居住環境較劏房翻倍，空間更闊落，子女各有私人空間，家人之間相處更和諧，形容「終於似返一頭家」。

即睇陳女士一家三口的改裝單位：

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陳女士是單親媽媽，照顧14歲大仔及12歲幼女，原本一家3口居於新蒲崗一洋樓劏房，面積僅100呎，月租6,500元，水電雜費千逾元。她形容以前居住環境差，壓迫感重，床褥闊度僅兩呎半，子女沒有固定私人空間，兩兄妹常吵架，令她也隨著波動，「我情緒都受影響，會暴燥。屋企太細，好有壓迫感。」

於疫情下，陳女士原本任職銷售，但近日失業；幸好她舉家9月底搬入「樂屋」，租金支出減少一半。新居原本是半間課室，現時已加裝消防系統及去水渠，有獨立廁所及開放式廚房，子女也有各自的床架及書枱。陳女士稱居住環境明顯改善，子女爭執減少，「個仔有日咁講：搬入來之後，現在才像一頭家，真的感到很幸運很欣慰。」

樂善堂總幹事劉愛詩稱，「樂屋」住戶多來自基層劏房戶，這是全港首間閒置校舍，把26個課室改裝成過渡屋，建築成本約1,544萬元。她稱項目最大特色，包括保留操場作戶外康樂空間，也設共享洗衣廊及圖書角等設施。她形容早前申請反應踴躍，申請期首周就錄得逾500宗申請。機構亦於宋皇臺道，發展下一個組合過渡屋項目。

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記者：吳卓峰