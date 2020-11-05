近兩周院舍及學校爆發上呼吸道感染個案涉122人　衞生防護中心籲市民警惕

▲ 衞生防護中心呼籲市民提高警覺，預防呼吸道傳染病。（資料圖片）

衞生防護中心今日（5日）指出，近日錄得院舍／學校爆發上呼吸道感染個案錄升勢，過去一周（10月25日至31日）有4宗爆發個案，涉及49人，而本周首四日（11月1日至4日）錄得10宗爆發個案，涉及73人，呼籲市民提高警覺，預防呼吸道傳染病。



14宗爆發個案當中，主要出現於小學（7宗爆發個案；佔50%），其次為幼稚園／幼兒中心（4宗爆發個案；佔29%），以及於留宿幼兒中心、特殊幼兒中心和特殊學校各1宗。



衞生防護中心發言人說，幼童、長者和長期病患者較易感染呼吸道傳染病及出現併發症。由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播。



衞生防護中心向學校和醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防呼吸道感染爆發個案，包括新冠肺炎，尤其重要是學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。

學校應主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。此外，學校職員每日應在上班前量度體溫。學童和職員如有發燒或呼吸道疾病，應避免回校並立即求醫。



衞生防護中心呼籲醫生保持警覺，為所有出現急性呼吸道感染病徵的患者安排採集樣本作呼吸道感染檢測。

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責任編輯：吳卓峰