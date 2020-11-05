  • 23°C
香港時間 : 20201105日 (週四) 21:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

近兩周院舍及學校爆發上呼吸道感染個案涉122人　衞生防護中心籲市民警惕

社會 20:28 2020/11/05

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

衞生防護中心呼籲市民提高警覺，預防呼吸道傳染病。（資料圖片）

衞生防護中心今日（5日）指出，近日錄得院舍／學校爆發上呼吸道感染個案錄升勢，過去一周（10月25日至31日）有4宗爆發個案，涉及49人，而本周首四日（11月1日至4日）錄得10宗爆發個案，涉及73人，呼籲市民提高警覺，預防呼吸道傳染病。
 
14宗爆發個案當中，主要出現於小學（7宗爆發個案；佔50%），其次為幼稚園／幼兒中心（4宗爆發個案；佔29%），以及於留宿幼兒中心、特殊幼兒中心和特殊學校各1宗。
 
衞生防護中心發言人說，幼童、長者和長期病患者較易感染呼吸道傳染病及出現併發症。由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播。
 
衞生防護中心向學校和醫生發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防呼吸道感染爆發個案，包括新冠肺炎，尤其重要是學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。

學校應主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。此外，學校職員每日應在上班前量度體溫。學童和職員如有發燒或呼吸道疾病，應避免回校並立即求醫。
 
衞生防護中心呼籲醫生保持警覺，為所有出現急性呼吸道感染病徵的患者安排採集樣本作呼吸道感染檢測。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　包括1宗源頭不明本地個案
今日 16:30
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　包括1宗源頭不明本地個案
【新冠肺炎】初步確診個案少於10宗　40歲飛機維修員曾到屯門市廣場牛角用膳
今日 16:59
【新冠肺炎】初步確診個案少於10宗　40歲飛機維修員曾到屯門市廣場牛角用膳
【新冠肺炎】敬福護理院78歲患翁染疫留醫逾3個月後不治　本港死亡宗數增至107宗
今日 20:21
【新冠肺炎】敬福護理院78歲患翁染疫留醫逾3個月後不治　本港死亡宗數增至107宗
衞生防護中心 傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
今日 07:38
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法