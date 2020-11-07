【首置盤】紅磡煥然懿居推售三房單位料800萬元起　市建局將開放現樓示範單位

▲ 據了解市建局最快本月中，宣布推售43伙煥然懿居貨尾。（資料圖片）

首置上車盤、紅磡煥然懿居仍有43伙貨尾待售，據悉市建局將公布售樓安排，或於市值7折水平推售，料574呎三房單位入場費低至800萬元，現樓即買即住。消息稱，市建局本月中至12月底，將開放至少4款示範單位，供市民預約參觀；屆時屋苑地下將開設售樓處，市民可到場交表。

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煥然懿居是政府第1個「首置」項目，位於紅磡鶴園街，供不合居屋申請資格、而又未能負擔私樓的市民申請。屋苑兩座樓共493伙，首批450伙於2018年底接受申請，以市值62折發售，較當年居屋折扣多十個百分點；另外抽起43伙以市價出售，不過早前市場反應冷淡，市建局今年中決定改以「首置」形式推售。

據了解43伙貨尾，最快本月中至12月接受申請。消息稱較大機會沿用上次銷售安排，折扣率或較今期居屋多十個百分點，首置盤很可能7折發售，較之前折讓略少。不過首階段推售時，29伙三房戶未納入首置項目，相信勢「爭崩頭」；另外因應今期居屋家庭入息上限增至6.6萬元，料首置家庭申請的入息限制，也會相應放寬至最高8.58萬元，相信即使折讓較小，中籤家庭也有能力購買三房單位，預計入場費貼近800萬元起。

工程監督師詹濟南（詹sir）曾驗收單位，即睇結果：【下一頁】

由於屋苑已是現樓，市建局將按法例規定，開放屋苑第二座15樓4伙單位，涵蓋開放式、一房、兩房及三房間隔，供市民預約參觀，期內每日朝10晚5開放。據了解各示範單位不設傢俬擺設，按交樓標準附簡單裝修；單位內擺放展板，展示單位面積及圖則等資料。不過據悉部分單位的廁所地櫃，發出陣陣惡臭，有工人仍在執修；有已入伙業主透露，有地櫃於收樓時，內層夾板已發霉，市建局正安排更換。

市建局於屋苑地下一個舖位，改裝成售樓處，將接受市民交表，及安排上樓參觀。售樓處已加裝體溫探測機，參觀者也要填寫健康申報表；辦事處櫃枱亦已安裝隔離膠板。

下一個首置項目，市建局已敲定於煥然懿居側、即春田街/崇志街重建項目，發展「煥然懿居二期」，可建280伙，目標2025/26年落成，現時仍未動工。另外政府在安達臣道發展區，亦會推出首置項目，由長實發展，暫未有發展時間表。

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記者：吳卓峰