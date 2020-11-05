林鄭在京晤中證監衛及衛健委等部門　盼盡快恢復內地與香港跨境人流

▲ 林鄭月娥在北京與中國證券監督管理委員會主席易會滿（左）會面。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今日(5日)繼續訪京行程，先後與中國證監會、國家衞健委和國家發改委的領導會面，爭取落實更多惠港措施。林鄭與中國證監會主席易會滿會面時表示，作為國際金融中心，香港有市場化和法治化優勢，會全力配合國家金融發展策略，期望中證監繼續支持本港金融業發展，包括在港推出更多金融產品、擴大各項互聯互通計劃的涵蓋範圍。

林鄭早上先與中證監會面，下午再與衞健委主任馬曉偉會面。她感謝衞健委在香港疫情嚴峻時，於極短時間內組織支援隊赴港，完成大規模普檢測計劃，強調香港已提升檢測和追蹤接觸者能力，疫情亦趨向穩定，希望能盡快逐步有序恢復內地與香港的跨境人流。

▲ 行政長官林鄭月娥（後排左三）在北京與國家衞生健康委員會主任馬曉偉（前排右二）會面。（政府新聞處圖片）

晚上林鄭又與發改委主任何立峰會面。她指，對國家「十四五年規劃」和2035年遠景目標建議中，有支持港澳更好融入國家發展大局，高質量建設大灣區感到鼓舞，希望中央進一步支持鞏固香港作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位，建設國際科技創新中心和便利生產要素在大灣區自由流通的措施。

三場面會除了各部委領導外，運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始教授、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇和特首辦主任陳國基亦有出席。



林鄭明日（6日）完成在北京最後一日的行程後，晚上會轉到廣州，分別在當地和深圳，與廣東省及深圳市領導會面，討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及深港合作。

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責任編輯：李淇