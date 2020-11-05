梁君彥一連兩日大會期間看美國大選　惹泛民抨擊　

▲ 全球關注美國大選結果，立法會主席梁君彥亦不例外。（資料圖片）

全球關注美國大選結果，立法會主席梁君彥亦不例外。他分別在昨日（4日）和今日（5日）的大會上，在主席位開着紐約時報的實時追蹤，觀看美國大選，整幅美國地圖在其位置上的電腦熒幕清晰可見。

梁君彥此舉引來民主黨鄺俊宇抨擊，皆因昨日當鄺俊宇在大會上發言時，梁君彥斥鄺俊宇的發言離題，與當時會上討論的修例無關，鄺俊宇隨即反駁對方，指美國大選都與修例沒有關係，反問梁君彥在會議上追看美國大選的原因，梁君彥馬上說︰「我沒再看了！」

至傍晚休會，會計界梁繼昌於離開時剛巧遇見梁君彥，並揶揄對方︰「主席最鍾意撳電腦睇大選啦」，引來梁君彥不滿，他反駁梁繼昌指︰「我睇你（新）老細會係邊個呀！」。

外界關注美國大選結果將如何影響香港經濟。經民聯梁美芬認為，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和美國總統特朗普均對香港有敵意，故不論當選者是誰，香港的經濟都會受影響。她稱，香港要在背靠祖國、面向國際下尋求出路，抓住大灣區機遇，走向一帶一路。

金融服務界立法會議員張華峰亦指，兩位總統後選人同樣對香港沒有好感，「誰當選都沒有關係！」，直言若拜登當選總統，暫時未能估計他上場後對待香港的態度，但相信他一樣會打壓中國；若特朗普成功連任，張華峰認為，據其以往作風，股票市場將會出現大波動！他呼籲投資者要小心，毋須急於入市，「要先作觀察才入市！」。

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