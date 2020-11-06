【天氣預測】天文台預測周末大致天晴　風場預報艾莎尼會在東北季候風影響下減弱

▲ 天文台指本港周末大致天晴。

天文台指，熱帶氣旋艾莎尼會在今日(6日)橫過呂宋海峽，進入香港800公里範圍內，但預料其環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在今日日間與本港保持一段距離，對本港今日天氣的影響不大。天文台會密切監察其最新動向。

天文台下午分享風場預報顯示，艾莎尼進入南海東北部後，會在東北季候風影響下減弱。天文台解釋東北季候風與熱帶氣旋相遇會出現不同情況，例如有機會產生共同效應令受影響地區風勢更大，另一可能則是熱帶氣旋遭季候風的乾冷空氣入侵，令強度大減。

此外，一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸。預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱，天文台將密切監察其最新動向。

▲ 熱帶氣旋艾莎尼與本港保持一段距離。

本港天氣預測今日天晴，日間乾燥，最高氣溫約28度，吹和緩北至東北風。展望:明日日間大致天晴，星期日雲量較多，下周初天色好轉

▲ 九天天氣預測

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記者：伍瑋瑋