  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 11:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡

親子 09:47 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

爸爸自顧玩手機，沒有留意孩子開窗墮樓。

作為家長，有責任看管好孩子，避免意外發生。中國重慶近日就發生一宗兒童墮樓悲劇，一對年幼兄妹在家中玩耍時，不慎從15樓住所直墮地下，當時爸爸正在家中玩電話，在聽到鄰居呼喊聲，才驚覺孩子不見，最終發現兩名孩子倒地不治，當場崩潰痛哭。

據中國媒體報道，事發於重慶，在11月2日下午3時許，一名媽媽有要事出門，把5歲兒子和2歲女兒交給丈夫照顧。兩名孩子在家中玩耍，而爸爸則一直玩電話，沒有注意孩子的動向。

左圖為涉事大樓，右圖為兩孩墮樓情況。（微博圖片）

爸爸沉迷手機

由於住所沒有安裝防盜窗，兩名孩子就在毫無防護措施的情況下，從15樓直墮地下。然而，爸爸仍沒有發現孩子不見，直至聽到7樓的鄰居大喊，「誰家孩子掉下來了？」他才想起要找孩子。

爸爸急忙衝下樓察看，發現兩名孩子一個沒反應，一個只微微動了一下，爸爸無法接受噩耗，當場崩潰撞牆痛哭。當救護車趕到時，2歲妹妹被證實當場死亡，5歲男童被送院搶救後，於翌日因重傷不治。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳
 

相關文章

【獨留在家】3個月大女嬰棉被裡趴睡窒息亡　單親媽疏忽照顧孩子5年間痛失兩孩
12:06 2020/11/05
【獨留在家】3個月大女嬰棉被裡趴睡窒息亡　單親媽疏忽照顧孩子5年間痛失兩孩
【人為悲劇】1歲女兒被困車內1小時監生焗死　狠心爸新車落地拒破窗救女
18:34 2020/10/10
【人為悲劇】1歲女兒被困車內1小時監生焗死　狠心爸新車落地拒破窗救女
家庭關係 家庭教育 網絡熱話

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
07:38 2020/11/05
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法