【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡

▲ 爸爸自顧玩手機，沒有留意孩子開窗墮樓。

作為家長，有責任看管好孩子，避免意外發生。中國重慶近日就發生一宗兒童墮樓悲劇，一對年幼兄妹在家中玩耍時，不慎從15樓住所直墮地下，當時爸爸正在家中玩電話，在聽到鄰居呼喊聲，才驚覺孩子不見，最終發現兩名孩子倒地不治，當場崩潰痛哭。

據中國媒體報道，事發於重慶，在11月2日下午3時許，一名媽媽有要事出門，把5歲兒子和2歲女兒交給丈夫照顧。兩名孩子在家中玩耍，而爸爸則一直玩電話，沒有注意孩子的動向。

▲ 左圖為涉事大樓，右圖為兩孩墮樓情況。（微博圖片）

爸爸沉迷手機

由於住所沒有安裝防盜窗，兩名孩子就在毫無防護措施的情況下，從15樓直墮地下。然而，爸爸仍沒有發現孩子不見，直至聽到7樓的鄰居大喊，「誰家孩子掉下來了？」他才想起要找孩子。

爸爸急忙衝下樓察看，發現兩名孩子一個沒反應，一個只微微動了一下，爸爸無法接受噩耗，當場崩潰撞牆痛哭。當救護車趕到時，2歲妹妹被證實當場死亡，5歲男童被送院搶救後，於翌日因重傷不治。

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責任編輯：王明芳

