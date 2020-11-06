【新冠肺炎】消息：本港新增6宗確診個案 事隔6天再現本地零確診
社會 12:28 2020/11/06
本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（6日）新增6宗確診個案，無不明源頭感染，全屬輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。
昨日（5日）是本周第4天再現源頭不明個案，昨錄得7宗病例，除6宗輸入個案，另有一宗本地感染源頭不明個案，患者為40歲男飛機維修員，傳染期內未有上班當值，但曾先後帶兩名兒子到九龍灣、馬鞍山、天水圍、石門傑志中心和摩士公園的足球場培訓，又到九龍灣MegaBox的玩具反斗城及元朗448農莊，詳細行蹤，即看：【下一頁】
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衞生署轄下提供收集深喉唾液樣本服務作新冠病毒檢測的13間指定胸肺科或社會衞生科／皮膚科診所，星期一至五的樣本收集時間，時間為上午9時至下午1時及下午2時至3時，而星期六、日及公眾假期則維持上午9時至11時。有關各診所的地點可按此。
鑑於本地感染個案仍不時出現，衞生防護中心提醒市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包，以收集深喉唾液樣本作病毒檢測。
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記者：伍瑋瑋