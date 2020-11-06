【情路崎嶇】姚子羚疑與「床照Raymond」復合　對婚姻抱隨緣心態不強求

▲ 姚子羚疑似與「床照Raymond」復合。

39歲TVB藝人姚子羚上年因床照事件，被捲入夜店老闆Raymond的四角戀風波，事後姚子羚透過媒體澄清已跟Raymond分手。可是，有報道指姚子羚與Raymond復合，疑似轉玩「地下情」。

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▲ 姚子羚疑似原諒前男友。（IG圖片）

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疑復合「坐正」

今天有報道指出忙於拍劇的姚子羚仍抽空陪伴Raymond，但二人愛得低調，約會都選擇在深夜時段。

由於上年姚子羚與Raymond的床上親密合照流出，令姚子羚背上小三之名，後來澄清Raymond與前妻蔡宛珊已分居，而姚子羚也是受害人之一。

事隔一年，姚子羚與Raymond疑似解開誤會「翻撻」，姚子羚看似已原諒男友的花心前科。

媒體追問她是否與Raymond復合，姚子羚沒有承認但但沒有直接否認。

▲ 姚子羚前男友Raymond（右一）。

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無懼再談桃色風波

入行17年的姚子羚，近年終於擢升為一線花旦之位，愛情路上卻十分崎嶇。

她之前曾接受TOPick專訪談及感情觀，子羚豁達表示：「一條平坦的人生路未必是好事，反而不太平坦，人生閱歷愈多，亦會豐富演戲經驗。」

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堅強的姚子羚吸收人生的跌跌碰碰，成為演戲的養份。雖說婚姻是女人的幸福終點站，但姚子羚卻抱著隨緣心態：「緣來便惜緣，緣去時要明暸，對婚姻從不強求，不想為結婚而找個伴侶。」

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