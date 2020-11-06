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【豬流感】加拿大首現人類感染H1N2豬流感　全球近15年來第27宗衛生官強調：不會經進食豬肉傳播

健康 10:33 2020/11/06

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加拿大首現人類感染H1N2豬流感，全球近15年來第27宗，衛生官強調不會經進食豬肉傳播。

加拿大衞生部周三（4日）公布，國內出現首宗人類感染H1N2豬流感病例，病人於上月出現類似流感的病徵，當局正調查病毒的感染源。H1N2豬流感是一種罕見的病毒，自2005年以來，全球僅有27宗人類病例報告。

衞生部昨日公布，艾伯塔省 (Alberta) 一名病人於10月中出現類似流感的症狀，並到急症室求醫，接受新冠病毒和流感測試後，發現流感監測呈陽性，最終確診為H1N2豬流感病毒。

艾伯塔省首席衛生官欣蕭（Deena Hinshaw）表示，患者症狀輕微，恢復得很快，需在家隔離10天。她指出，今次個案屬個別事件，這種流感人傳人的情況非常罕見，全球沒有此病毒的社區廣泛傳播報告。這是加拿大首宗人類感染H1N2豬流感個案，亦是全球自2005年以來的第27宗。

欣蕭表示，H1N2並不是食物相關的疾病，不會經進食豬肉、或豬肉的加工品而感染。目前當局正進行調查，確定該病毒的來源，以及有否形成傳播鏈。

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責任編輯：羅嘉欣

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