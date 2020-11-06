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【國泰裁員】國泰工會指所有理事已「含淚」簽新合約　將協助被解僱員工追討賠償

社會 10:30 2020/11/06

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國泰空中服務員工會主席王思敏（中）。（資料圖片）

國泰航空新服務合約簽約限期日前屆滿，逾9成機師及機艙服務員已簽署新合約。國泰空中服務員工會主席王思敏表示，所有工會理事為了維持工會運作，故「含淚」簽署新合約，有部分沒有簽新約的員工會被當作是被解僱，工會會協助他們向公司追討賠償。

王思敏今早（6日）在電台節目中表示，大部分員工是「無奈地簽住先」，強調簽了新合約不代表同意或滿意當中條款，亦有部分員工是因為不想「被解僱」才簽署新條約，希望可再找工作，又形容國泰能「留住個人（員工）但未必留住他們的心」。

她指出，現屆工會理事會任期直至明年5月，為了維持工會運作，所有理事已「含淚」簽署新合約，並希望可繼續為同事爭取權益。她續指，無簽新合約的員工已收到解僱信，工會會協助他們向公司追討賠償，另亦有不少已簽約的員工感到後悔。

至於早前已被解僱的員工，她稱有不少人已經轉行，包括做保險、地產或自己做小生意，形容大家都樂觀面對，未至於灰心絕望。

國泰航空昨日表示，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的98.5%機師和91.6%機艙服務員。

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責任編輯：郭詩詩

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